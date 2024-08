West-Nil-Virus in Bayern nachgewiesen: Was jetzt wichtig ist

Verbreitung des West-Nil-Virus in Deutschland

Das West-Nil-Virus wurde erstmals 1937 in Uganda nachgewiesen und trat in Europa in den 1960er Jahren erstmals in Frankreich auf. Seit den 1990er Jahren hat sich das Virus weltweit verbreitet. In Deutschland wurde es erstmals 2018 bei einem Vogel in Halle an der Saale nachgewiesen. Besonders betroffen sind die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, wo seit 2019 vermehrt auch menschliche Infektionen aufgetreten sind. In Bayern hingegen blieb es bis jetzt bei wenigen Einzelfällen, wobei der aktuelle Nachweis im Landkreis Aschaffenburg der erste und einzige seit über fünf Jahren ist.

Gefährdete Tierarten und Maßnahmen

Während die meisten Vögel eine Infektion symptomlos überstehen, gibt es hochempfindliche Arten wie Greifvögel und Eulen, bei denen es zu schweren Erkrankungen oder zum Tod kommen kann. Das Landratsamt Aschaffenburg bittet daher die Bevölkerung, tote Vögel bei Verdacht auf das West-Nil-Virus nach Rücksprache mit dem Veterinäramt abzugeben. Auch bei Pferden kommt es nur selten zu Symptomen wie Schwäche, Zittern oder Lähmungen. Bei Anzeichen einer Erkrankung sollten Pferdehalter sofort den Kontakt zur tiermedizinischen Praxis suchen. In betroffenen Regionen empfiehlt die Ständige Impfkommission für Veterinärmedizin eine Impfung der Pferde. Eine Impfung für Menschen gibt es bislang nicht.

Langfristige Ausbreitung in Deutschland

Die wiederholten Fälle des West-Nil-Virus in Deutschland, insbesondere in den Sommer- und Herbstmonaten, deuten darauf hin, dass das Virus in der Lage ist, hier zu überwintern und sich weiter auszubreiten. Das RKI geht in seinem Bericht über das Virus davon aus, dass sich das Virus in den kommenden Jahren weiter in Deutschland etablieren wird, vor allem in den bereits betroffenen Gebieten. Auch in Bayern könnten weitere Fälle folgen, insbesondere in Regionen, die günstige klimatische Bedingungen für die Verbreitung des Virus bieten, etwa der trockene Untermain.