Vogelsterben in Bayern: Usutu-Virus lässt Amseln verenden

In Deutschland scheint das Usutu-Virus (USUV), das durch Stechmücken übertragen wird, zurzeit wieder sehr aktiv zu sein. Singvögel, vor allem Amseln, werden infiziert und verenden. Für die Wissenschaft ist es wichtig, die Ausbreitung des Virus beobachten, dokumentieren und wissenschaftlich auswerten zu können. Dabei ist sie auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen.

Was soll ich tun, wenn ich eine tote Amsel finde?

Für Deutschland ist der zentrale Ansprechpartner das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) (externer Link) in Hamburg. Dorthin kann man tote Vögel schicken, die dann auf das Virus hin untersucht werden. Was man dabei beachten muss, erfahren Sie auf der Webseite des Instituts (externer Link). Täglich treffen aus dem gesamten Bundesgebiet zahlreiche Päckchen mit verendeten Vögeln ein - rund 200 Einsendungen bisher. Das sind rund doppelt so viele wie im gesamten Jahr zuvor. Noch konnten nicht alle Tiere untersucht werden, aber rund 25 Prozent der bereits getesteten Vögel waren mit dem Virus infiziert.

Auch dem Naturschutzbund NABU (externer Link) kann man via Formular (externer Link) Informationen zu verendeten Vögeln samt Fotos zusenden. Auch hier sind es bis jetzt doppelt so viele Fälle wie im gesamten Jahr 2023. Der NABU-Vogelschutz-Referent Marco Sommerfeld geht davon aus, dass diese Zahlen erst der Anfang sind und sie weiter deutlich ansteigen werden.

Die Fälle von USUV sind in Bayern heuer deutlich gestiegen

Die meisten Fälle werden derzeit in Niedersachsen verzeichnet. Bisher war Bayern eher weniger vom USUV betroffen, doch in diesem Jahr liegt es auf Platz zwei im Bundesländerranking: "Wir haben erstaunlich viele Meldungen auch aus Bayern", meint Sommerfeld vom NABU. Die meisten Todesfälle werden oft in neuen Ausbruchsgebieten verzeichnet, in denen das Usutu-Virus bisher nicht endemisch war. Trotz der hohen Zahlen sei das USUV jedoch nicht bestandsgefährdend, so Bernhardt vom LBV: "Wir gehen davon aus, dass mit dem Aufbau einer individuellen Immunität in der Population wieder eine Bestandserholung einsetzt." In Bayern können Bürger und Bürgerinnen dem LBV kranke oder tote Vögel online melden (externer Link).

Grafik: Die Zahl der an den NABU gemeldeten toten und kranken Vögel (Stand 27.08.2024)