Weihnachtliches Ehrenamt: Mit der Rikscha zur Krippenstraße

Hannelore Hippeli ist hochzufrieden: "Also ganz wunderbar, wirklich herrlich, vor allem mit dieser Decke", so das Urteil der älteren Dame über die Fahrt mit der knallorangen Elektrorikscha. Das Fahrzeug mit zwei überdachten Sitzplätzen vorne und einem Fahrer, der hinten in die Pedale tritt, wurde in diesem Frühjahr vom Verein Nachbarschaftshilfe in der Kleinstadt Gerolzhofen im Landkreis Schweinfurt angeschafft. Gefahren wird sie von Ehrenamtlichen wie Udo Cox, der gerade mit seiner Passagierin in der weihnachtlich erleuchteten Altstadt unterwegs ist.

Grundidee: Krippenstraße statt Leerstand

Ihr Weg führt die beiden durch den Gerolzhöfer Krippenweg. Mehr als doppelt so viele Krippen wie in den Vorjahren gibt es derzeit in Gerolzhofen zu sehen. 47 sind es, verteilt über die ganze Innenstadt. Die meisten finden sich aber nach wie vor in der kleinen autofreien Spitalstraße. Dort hat der Krippenbauer und begeisterte Sammler die Krippenausstellung vor 13 Jahren ins Leben gerufen. "Die Grundidee war ganz einfach, dass es hier in der Straße viele Leerstände gab und ich zu Hause viele, viele Krippen habe", erzählt Bruno Steger. "Und so haben wir mithilfe der Tourist-Information in die Straße neues Leben reingebracht", erinnert er sich.

Selbst gebaut: französische Krippenszene

Rund 300 Krippen hat der Gerolzhöfer bislang gebaut – als reines Hobby. Aus Stegers Krippenwerkstatt stammt auch die wunderschöne provenzalische Krippe, an der die Rikscha auf ihrem Weg durch die Stadt gerade anhält. Wie in einem Wimmelbild ist dort eine französische Dorfszene dargestellt, mit einer Höhle, Geschäften und einem Lavendelfeld. "Ich hab mir die Figuren unten besorgt bei einem Atelier in Aubagne und hab das Typische, was zu einer Provencekrippe gehört, die Landschaft, die Gebäude, selbst zu Hause bei mir gebaut."