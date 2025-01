Wärmeeinbruch - wieder kein König-Ludwig-Lauf

Finanzielles Fiasko durch wiederholte Absage

Der König-Ludwig-Lauf wird von einem Verein organisiert. Die Finanzpolster sei nicht üppig, so Organisationschef Marc Schauberger. Zwei Absagen in Folge schmerzten, denn Einnahmen durch Startgebühren, Sponsor-Verträge und Lizenzsummen brächen weg. Rund drei Viertel der Kosten seien nicht mehr rückholbar, weil sie an Verträge gebunden sind. Das ganze Ausmaß des finanziellen Schadens sei noch nicht überschaubar, so Schauberger. Er hofft auf Spenden - zum Beispiel durch einen Verzicht auf Rückzahlung der Startgebühr. Der Verein wird von den Gemeinden Oberammergau und Ettal unterstützt, aber das kompensiere keine zwei Ausfälle. Trotzdem müsse es weitergehen, da sei sich der harte Kern einig.

Der König-Ludwig-Lauf soll weiterleben

Der König Ludwig Lauf wurde 1968 als bayerischer Skilanglauf in Oberammergau erstmals durchgeführt. Er ist Teil der Worldloppet-Serie, des FIS Worldloppet Cups und des Deutschland Klassikers. Ursprünglich war er mit 90 Kilometern der längste Skimarathon der Welt. Diese Distanz wurde in den 1980er-Jahren verkürzt, um die Durchführung des Laufes zu sichern. Vielleicht müsse in Zeiten des Klimawandels auch nochmal über die Streckenführung nachgedacht werden, sagt Renndirektor Josef Pongratz. Statt einer großen Runde könnte etwa eine kleinere, gut präparierte Schleife eine Lösung sein, die für die Marathondistanz mehrmals befahren wird. Das würde den Arbeitsaufwand reduzieren, Maschinenschnee könnte gezielt dort ausgebracht werden und man wäre wetterunabhängiger. Der König-Ludwig-Lauf darf nicht sterben, so die Botschaft, aber er muss sich in Zukunft besser an den Klimawandel anpassen.