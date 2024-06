Von Dobschütz ist neuer Landrat von Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

Am Sonntag waren die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim aufgerufen, ihre Stimme bei der Stichwahl um das Amt eines neuen Landrats abzugeben. Zur Wahl standen der Bürgermeister von Diespeck, Christian von Dobschütz von der CSU und die Bürgermeisterin von Markt Erlbach, Birgitt Kreß von den Freien Wählern. Am Abend stand fest: Von Dobschütz hat das Rennen gemacht.

Kopf-an-Kopf-Rennen bei Stichwahl

Der CSU-Politiker erhielt 52,2 Prozent der Stimmen und setzte sich damit knapp gegen seine Mitbewerberin Birgit Kreß (bei 47,8 Prozent) von den Freien Wählern durch. Der 46-Jährige ist seit zehn Jahren das Gemeindeoberhaupt von Diespeck. Zuvor arbeitete er für die Stadt Nürnberg und spezialisierte sich auf das Gebiet Verwaltungsmodernisierung.

Um als Landrat gewählt zu werden, muss eine Person mindestens die Hälfte der Stimmen erreichen. Bei der Wahl vor knapp zwei Wochen war von Dobschütz auf 47,5 Prozent der Stimmen gekommen, Kreß hatte 43,1 Prozent der Stimmen erhalten. Der Grünen-Politiker Uwe Kekeritz war mit 9,3 Prozent deutlich abgeschlagen.

Amtsantritt am 1. Juli

Von Dobschütz wird sein neues Amt als Landrat zum 1. Juli antreten. Damit folgt er auf den bisherigen Landrat Helmut Weiß (CSU), der sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zum 30. Juni niederlegt.

Die Wahlbeteiligung im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim lag bei 51,8 Prozent. Wahlberechtigt waren über 81.000 Menschen.