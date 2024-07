Volksfest Dachau: Bierpreis schrammt an der 10-Euro-Marke

Lange stand in Dachau eine fünf vor dem Bierpreis. Das billige Bier lockte Gäste weit über die Grenzen des Landkreises hinaus aufs Dachauer Volksfest Mitte August. 2017 zahlten Besucher noch 5,80 Euro für einen Liter Bier, heute ist das kaum mehr vorstellbar.

Nach der coronabedingten Pause stiegen die Bierpreise auf allen Volksfesten an – auch in Dachau. Dieses Jahr kostet die Maß Augustiner im großen Festzelt 9,70 Euro – und schrammt damit knapp an der 10-Euro-Marke. In den anderen Zelten wird eine Maß Spaten für 9,40 Euro ausgeschenkt.

Kaum ein Volksfest mit Bierpreis unter 10 Euro

Auch die Festwirte am Dachauer Volksfest unterliegen der allgemeinen Teuerung und passen die Preise an, heißt es vom Dachauer Kulturamt. Immerhin liege die Maß aber noch unter 10 Euro, das sei auf den wenigsten Volksfesten der Fall.

Damit liegt das Kulturamt richtig. Auf dem Rosenheimer Herbst z.B. wurde die magische 10-Euro-Marke bereits 2022, nach der Corona-Pause geknackt. Ähnlich sieht es auf dem Mühldorfer Volksfest aus.

Volksfestreferent: Am Volksfest wird für Wirte alles teurer

Dieses Jahr kostet die Maß Bier in Rosenheim 12,40 Euro. In Mühldorf gibt es den Liter Bier für 11,40 Euro. Eichstätt gehört mit einem Bierpreis von 10,50 Euro zu den günstigeren Volksfesten. Beim Barthelmarkt in Oberstimm zahlen die Besucher heuer 11,90 Euro für die Maß. Alles kein Vergleich zur Wiesn, dort überschreitet der Bierpreis in einigen Zelten die 15-Euro Marke.

So gesehen sei man in Dachau ja immer noch günstig, meint Volksfestreferent Robert Gasteiger. Immerhin zahle man in den meisten Wirtshäusern schon um die fünf Euro für einen halben Liter Bier. Am Volksfest sei eben alles teurer geworden für die Wirte. Die Bands und Musikkapellen, das Personal, das Essen, die Entsorgung und vor allem auch die Sicherheitsauflagen. Den Bierpreis bestimme nicht die Stadt, sondern die Wirte – und die müssen alle Kosten im Blick haben.

Hype ums Alkoholfreie

Dass deshalb weniger Gäste nach Dachau strömen, glaubt Gasteiger nicht, immerhin habe man einen neuen Anziehungspunkt: Im großen Zelt wird dieses Jahr auch das alkoholfreie Bier von Augustiner ausgeschenkt – und das sei ja zwischenzeitlich wie Gold gehandelt worden, scherzt Gasteiger. Er ist deshalb besonders gespannt, wie viel alkoholfreie Maß in Dachau dieses Jahr im Vergleich getrunken werden.