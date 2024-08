Vogelsterben in Pocking bleibt ein Rätsel

Vogelsterben in Pocking im Landkreis Passau - und das ausgerechnet auf einem Areal zum Schutz von Wildvögeln: auf einer Ausgleichsfläche, die im Zuge des A94-Baus für den bedrohten Kiebitz errichtet worden ist. Der Grund für das Tiersterben ist bislang nicht bekannt. Vogelgrippe, Salmonellen und eine Arsen-Belastung kommen nach den bisherigen Untersuchungen nicht in Frage.

Tote Vögel hauptsächlich an Wasserstellen

In grünen Schutzanzügen und mit einem Käscher in der Hand durchstreifen Gudrun Dentler und Claus Jacobs vom Landschaftspflegeverband (LPV) das Gelände – auf der Suche nach toten Vögeln. Keine angenehme Aufgabe, besonders wenn kranke Vögel getötet werden müssen. "Wenn noch einer in den letzten Zügen ist, muss man im Sinne des Tierschutzes handeln", so Jacobs. Die eingesammelten Kadaver werden in einer Plastiktonne wegtransportiert. Die meisten liegen an den Wasserstellen des Schutzgebietes – Tümpel, die durch Regen- und Grundwasser befüllt werden.

Mehrere Vogelarten betroffen

Auf dem Handy zeigen Claus Jakobs und Gudrun Dentler Fotos von verendeten Tieren. Gefunden werden hauptsächlich junge Möwen, aber auch Enten, Wildgänse sowie vereinzelt auch Kiebitze. Interviewt werden dürfen die Naturschützer nur durch einen elektronisch gesicherten Metallzaun. Der Eigentümer, die Autobahn GmbH, erlaubt keinen Zutritt. Zu möglichen Ursachen dürfen sich die beiden nicht äußern.