Viel Regen - weniger Zuschauer beim München Marathon

Die genauen Zuschauerzahlen wollen Polizei und Veranstalter erst am späten Nachmittag bekannt geben, aber Kälte und Regen haben offenbar doch einige davon abgehalten, den vielen Sportlerinnen und Sportlern auf der Strecke zuzujubeln.

Noch bis zum Nachmittag ist die halbe Münchner Innenstadt für den Marathon gesperrt, auf einigen Straßen, Trambahnen und Buslinien geht gar nichts. Dazu kommt, dass die S-Bahn-Stammstrecke in München gesperrt ist und von einem Bagger durchtrennte Kabel in Pasing für erhebliche Behinderungen sorgen.

Alles ruhig

Dennoch gebe kein Verkehrschaos wie von einigen im Vorfeld befürchtet, zu besonderen Vorkommnissen sei es nicht gekommen, so eine Sprecherin des Münchner Polizeipräsidiums. Um den Verkehr zu abzuriegeln seien rund und 200 Beamte im Einsatz, unterstützt werden sie von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr München. Seit 11 Uhr würden die ersten Absperrungen in Bereichen, in denen die Läuferinnen und Läufer schon "durch" sind, bereits wieder aufgelöst. Die letzten Straßensperrungen sollen dann gegen 16 Uhr beendet sein.

Keine Irrläufer wie vergangenes Jahr

Vergangenes Jahr war es beim München Marathon zu einem ungewöhnlichen Chaos gekommen. Die Männer liefen wegen falscher Streckenführung etwa 100 Meter zu weit, die schnellsten Frauen dagegen waren einmal zu früh abgebogen und mussten dann im Olympiastadion zwei Extrarunden laufen. Von derartigen Vorfällen blieb der München Marathon bislang verschont.

Sportliche Bilanz: Deutsche vorne mit dabei

Immer wieder setzt Regen ein. Das macht es für die Läuferinnen und Läufer nicht leicht. Vielleicht gibt es auch deshalb heute keine Rekordzeiten. Beim Marathon selbst stehen die diesjährigen Siegerinnen und Sieger in München fest:

Bei den Männern hat Nehemiah Kipyegon aus Kenia gewonnen in einer Zeit von 2:10:02. Als bester Deutscher kam Sven Perleth vom SC Ostheim-Rhön auf Rang 6 ins Ziel - mit 2:32:3.

Bei den Frauen siegt in neuer persönlicher Bestleistung Asmare Beyene Assefa (2:29:44). Als beste deutsche Athletin hat Ruth Bergmann aus München das Podium nur knapp verpasst. Sie wurde Vierte mit einer Zeit von 2:52:40. Es war erst ihr zweiter Marathon und sie will kommendes Jahr auf jeden Fall wieder an den Start gehen, obwohl es, wie sie sagt, sehr kalt war. "Aber hat mich vielleicht auch motiviert, schneller zu laufen, um schneller ins Ziel zu kommen."

Rekord-Teilnehmerzahl auf traditioneller Strecke

Rund 26.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich diesmal angemeldet beim München Marathon - so viele wie noch nie. Sie laufen die traditionelle Marathonstrecke, vom Olympiapark über Marienplatz, Leopoldstraße, den Englischen Garten wieder zurück in den Olympiapark. Der Klassiker wird zum 39. Mal auf der originalen Marathon-Runde ausgetragen - vielleicht zum letzten Mal.