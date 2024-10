Kabel durchtrennt: Störungen im Bahn-Verkehr rund um München

Vermutlich bis Sonntagabend ist rund um die Landeshauptstadt mit massiven Beeinträchtigungen im Bahn- und S-Bahnbetrieb zu rechnen. Dafür sorgt nicht nur die Sperrung der Stammstrecke bis Montagfrüh, sondern auch eine Stellwerksstörung in Pasing.

Bagger durchtrennt mehrere Kabel

Am Samstag war der Bahnverkehr bereits massiv gestört, weil bei Wartungsarbeiten an einem Stellwerk im Stadtteil Pasing bei Baggerarbeiten versehentlich mehrere Kabel durchtrennt worden waren. Laut Bahn ist die Reparatur an dem Stellwerk zwar vorerst beendet – Reisende müssen sich aber wohl noch bis in die Abendstunden auf Verspätungen und Zugausfälle in Richtung Westen und Süden einstellen.

Züge Richtung Allgäu besonders betroffen

Fahrgäste müssen vor allem mit Behinderungen rechnen auf den Strecken zwischen München Hauptbahnhof – Tutzing / Kochel – Weilheim (Oberbayern) und München Hauptbahnhof – Buchloe. Die Regionalzuglinien RB 74, RB 65 und R 66 sind betroffen. Andere Verbindungen, wie der RE 9 Richtung Ulm, halten nicht in Pasing. Der übrige Regionalverkehr der Bahn in Bayern und die Fernverkehrszüge fahren normal.

Stammstrecke bis Montagfrüh gesperrt

Wegen anderer länger angekündigter Bauarbeiten ist die Stammstrecke der Münchner S-Bahn an diesem Wochenende noch bis zum Betriebsbeginn morgen Früh gesperrt.

Im Gegenzug kommt nicht nur ein Ersatzverkehr zwischen Pasing und Hauptbahnhof im Zehn-Minutentakt zum Einsatz. Auch in Richtung Ostbahnhof/Giesing/Leuchtenbergring müssen andere Verkehrsmittel des MVV genutzt werden, heißt es auf der Seite der Münchner Verkehrsgesellschaft. Die Flughafenlinie S8 wird über den Südring umgeleitet und hält als einzige Linie am Ostbahnhof.

Auch die U-Bahnlinie 4 wird bis Haltestelle Westendstraße verlängert, und der Bus 130 fährt doppelt so häufig. Die geänderten Fahrpläne sind in der Online-Auskunft enthalten, Informationen finden sich auch hier (externer Link).