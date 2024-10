Tränen im TV: Rodel-Ikone Loch widmet Preis verstorbener Mutter

All die Medaillen, all die Olympiasiege, all die Ehrungen und die neuste Auszeichnung wurden für einen kurzen Moment ganz klein. "Ein bisschen schwierig", sagte der geehrte Norbert Loch auf der Bühne des Bayerischen Sportpreises 2024 mit gebrochener Stimme, auf die Frage, wem er diesen Preis widme. Der ehemalige Rodel-Bundestrainer kämpfte schwerlich mit seinen Gefühlen und ehe sie ihn vollends übermannten, presste er die Worte "Das ist für die Mama" über seine Lippen.

Loch: "Mama hat diesen Preis verdient"

Im Saal machte sich ganz kurz eine ergriffene Stille breit, dann brandete Applaus auf. Loch nutzte die kurze Zeit, um sich zu sammeln. "Ich glaub', es geht", fuhr er fort: "Meine Mama ist gestern eingeschlafen, sie hat den Preis verdient." Auch Sohn Felix, der unter seinem Vater zu drei Olympiasiegen und 14 Weltmeister-Titeln gerast ist, saß sichtlich mitgenommen im Publikum.

Norbert Loch - eine Karriere für den Rodelsport

Die Karriere von Norbert Loch begann in der DDR, in der Rennrodel-Hochburg Friedrichroda. Dort wuchs er zum Rodelprofi heran, der an den Olympischen Spielen 1984 in Sarajevo teilnahm. In der Eisbahn sollte ihm zwar kein großer Titel gelingen, dafür wechselte er mit 21 Jahren an die Hochschule für Körperkultur in Leipzig und legte dort den Grundstein für eine einmalige Trainerkarriere, die er ab 1992 in Berchtesgaden fortsetzte.

119 Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften holten die Rodlerinnen und Rodler unter der Ägide von Bundestrainer Loch, die am 3. März 2024 endete. Die schwarz-rot-goldene Dominanz auf dem Siegerpodium geht zu einem sehr großen Teil auf die Arbeit des 62-Jährigen zurück, der gleich mehrere Generation an Siegerfahrern entwickelt und geprägt hat - darunter auch Natalie Geisenberger.