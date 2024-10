Rund 26.500 Teilnehmer: Alle Infos zum München Marathon

München Marathon: Die Siegerinnen und Sieger der letzten Jahre

8. Okt. 2023: Bernard Muia - Kenia (2:09:17) // Catherine Cherotich - Kenia (2:31:34)

9. Okt. 2022: Philimon Kipchumba - Kenia (2:07:28) // Agnes Keino - Kenia (2:23:26)

Philimon Kipchumba - Kenia (2:07:28) // Agnes Keino - Kenia (2:23:26) 10. Okt. 2021: Alexander Hirschhäuser - Deutschland (2:18:38) // Corinna Harrer - Deutschland (2:43:11)

München Marathon: Das müssen Anwohner beachten

Für den Marathon musste eine Vielzahl an Straßen gesperrt oder die Benutzung eingeschränkt werden. Der Veranstalter wies noch einmal darauf hin, dass eine Überquerung der betroffenen Straßen nicht möglich sei, in Schwabing sind die meisten Abschnitte beispielsweise bis 16.00 Uhr gesperrt. Auf der Webseite des Marathons sind die Straßen in Gänze aufgelistet. Am Samstag gab es im Rahmen des Marathon-Wochenende bereits zwei kleine Veranstaltungen. Bei Trachtenlauf und dem Mini-Marathon der Kinder wurde der Start- und Zielbereich bereits getestet.