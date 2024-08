Verwüstetes Waldgebiet bei Regenstauf: Aufräumen und aufarbeiten

Nach dem schweren Unwetter Ende Juli in Regenstauf laufen noch immer die Aufräumarbeiten. Im Wald der Marktgemeinde im Landkreis Regensburg sind rund 25.000 Festmeter Schadholz angefallen, besonders in den Wäldern im Ellenbach- und Steinbachtal. Durch den Sturm droht nun eine Borkenkäferplage, hieß es am Dienstag bei einer Presseveranstaltung vor Ort. Die dort Versammelten bemühten sich um eine Aufarbeitung der durch das Extremwetterereignis entstandenen Schäden.

Beschädigte Bäume werden entfernt

Die beschädigten Bäume müssen bis zum Herbst entfernt werden. Wie das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) mitteilt, sind mehrere Forstunternehmen bei den Aufräumarbeiten im Einsatz. Das Holz wird anschließend als Sägeholz oder Industrieholz genutzt.

Keine direkten finanziellen Einbußen

Bislang habe das für die Waldbesitzer keine direkten finanziellen Einbußen. Künftig kommen allerdings Kosten für die Neupflanzung auf sie zu, sagt der Regenstaufer Bürgermeister Josef Schindler. Er ist selbst betroffener Waldbesitzer eines zerstörten Waldstücks. Auf den Holzpreis gebe es glücklicherweise erstmal keine Auswirkungen.