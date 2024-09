Ferienende: Staus am Freitag und Samstag erwartet

Am Wochenende enden mit Bayern und Baden-Württemberg in den letzten beiden Bundesländern die Sommerferien. Der Rückreiseverkehr aus dem Süden wird also besonders am Freitag und Samstag auf den Autobahnen spürbar sein.

Urlauber aus den beliebten Ferienzielen Kroatien, Italien und Österreich müssen dabei unweigerlich ihre Heimreise über die Salzburger Autobahn (A8), die Inntalautobahn (A93), die Garmischer (A95) – inklusive der B2 - und die Lindauer Autobahn (A96) antreten. Diese werden wie schon zu Ferienbeginn zu den Stau-Hotspots zählen.

Staugefahr: Baustellen auf den Hauptreiserouten

Auf der A8 Salzburg Richtung München ist in Höhe Weyarn wegen Brückenarbeiten mit Behinderungen und möglichen Staus zu rechnen. Im weiteren Verlauf kann eine Baustelle auf der A99 Ostumfahrung München Richtung Nürnberg zwischen dem Kreuz München-Ost und Aschheim/Ismaning den (Rückreise-)Verkehr ausbremsen.

Auch auf der A9 München Richtung Nürnberg gibt es immer wieder Baustellen; die längste mit gut zwölf Kilometern befindet sich zwischen Ingolstadt-Süd und Denkendorf.

Direkt hinter Nürnberg könnte die Geduld der Autofahrer auf die Probe gestellt werden, wenn der Verkehr an den beiden Baustellen in Höhe des Kreuz Fürth/Erlangen und zwischen Aurach Nord und Höchstadt-Ost nur zäh vorangeht.

Viel los auf den Straßen: Wochenendausflügler und Lkw

Eine der Hauptreiserouten von Bayern nach Baden-Württemberg ist die A7 Füssen Richtung UIm/Würzburg. Hier wird regelmäßig schon zu Beginn der A7 am Grenztunnel Füssen der Verkehr blockweise abgefertigt, um das Verkehrsaufkommen in beiden Richtungen zu entzerren. Denn zusätzlich zum Rückreiseverkehr ist auf allen genannten Fernstraßen mit Wochenend-Ausflüglern zu rechnen.

Außerdem sollten Autofahrer beachten, dass das Lkw-Fahrverbot an Samstagen, das während des Sommers galt, jetzt nicht mehr gilt. Es sind also auch Lastwagen unterwegs, die neben den Wochenendausflüglern, Pendlern und Baustellen das Verkehrsaufkommen erhöhen werden.

Österreich: Staus umfahren verboten

Wer seinen Urlaub in Österreich beendet oder durch Österreich Richtung Deutschland fährt, muss auch dort mit vollen Autobahnen rechnen, da in sechs österreichischen Bundesländern die Ferien enden.

Zudem ist der Arlbergtunnel weiterhin gesperrt, und in Tirol und auf der Tauernautobahn dürfen an den Wochenenden (und Feiertagen) Umgehungsstraßen abseits der Autobahn nicht als Ausweichroute genutzt werden.

Stichprobenartige Grenzkontrollen können an mehreren deutschen Grenzen ebenfalls mehr Zeit in Anspruch nehmen. Namentlich sind das die Einreisekontrollen aus Österreich, Polen, Tschechien, Frankreich und der Schweiz.

Oberste Regel im Stau: Rettungsgasse

Wichtig, wenn man im Stau steht: das Bilden einer Rettungsgasse. Eine Rettungsgasse für die Einsatzkräfte zu bilden, rettet Leben. Eine Rettungsgasse muss gebildet werden, sobald der Verkehr anfängt zu stocken und Schrittgeschwindigkeit gefahren wird. Dann sollten Autofahrer mit ihrem Fahrzeug auf die richtige Rettungsgassen-Position ausweichen.

Bei mehrspurigen Autobahnen weichen die Fahrer und Fahrerinnen der linken Spur nach links aus und die der mittleren und rechten nach rechts. Der Standstreifen allerdings muss, soweit es geht, frei bleiben für Pannenfahrzeuge.