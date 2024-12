Vergewaltigungsvorwurf: Früherer Internatsleiter freigesprochen

Das Landgericht Memmingen hat die Berufung im Prozess um sexuellen Missbrauch durch den heute 64-jährigen ehemaligen Leiter des Internats des katholischen Maristen-Ordens in Mindelheim zurückgewiesen. Damit bleibt es zunächst beim Urteil des Amtsgerichts Memmingen, das den früheren Ordensmann im Januar 2023 in erster Instanz vom Vorwurf der mehrfachen Vergewaltigung eines 15-jährigen Schülers vor rund 20 Jahren freigesprochen hatte. Das Amtsgericht hatte wegen eines psychologischen Gutachtens Zweifel an den belastenden Aussagen des mutmaßlichen Opfers gehabt. Dessen Anwalt war aber der Ansicht gewesen, das Gutachten weise handwerkliche Fehler auf, und hatte wie auch die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel eingelegt.

Gericht hält "Schein-Erinnerungen" für möglich

Hinsichtlich der Vergewaltigungs-Vorwürfe entschied nun das Gericht, es gebe keinen zweifelsfreien Beleg, man könne zu keinem anderen Urteil kommen als zu einem Freispruch. Das mutmaßliche Opfer hatte bereits am zweiten Verhandlungstag am 9. Oktober geschildert, wie der Angeklagte ihn vor rund 20 Jahren wiederholt zum Geschlechtsverkehr gezwungen habe. Mehrere Zeugen wie ehemalige Mitschüler, Erzieher und Therapeuten hatten vor Gericht Aussagen gemacht, die die Version des mutmaßlichen Opfers stützen.

Dennoch sagte der Richter, dass die Möglichkeit sogenannter "Schein-Erinnerungen" nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden könne. Diese Möglichkeit hatte das psychologisches Gutachten genannt, das in erster Instanz vom Amtsgericht eingeholt worden war. Das mutmaßliche Opfer war laut Aussage seines ehemaligen Therapeuten vor über zehn Jahren bipolar und psychotisch gewesen und habe sexuelle Übergriffe beschrieben.

Angeklagter erhält Bewährungsstrafe

Mit dem Urteil folgte das Gericht teilweise der Auffassung der Verteidiger des früheren Ordensmannes, die die Vorwürfe als unglaubwürdig und die Indizien als nicht ausreichend für eine Verurteilung zurückgewiesen und daher einen Freispruch gefordert hatten. Die Staatsanwaltschaft hingegen hatte drei Jahre und zehn Monate Haft gefordert, der Anwalt des mutmaßlichen Opfers mindestens sechs Jahre Haft.

Straffrei geht der Angeklagte aber nicht aus. Denn durch die Berufung wird das Urteil des Memminger Amtsgerichts in erster Instanz bestätigt, wonach der ehemalige Frater zwar von den Vergewaltigungsvorwürfen freigesprochen wurde, aber wegen sexuellen Missbrauchs in vier Fällen und sexueller Nötigung in einem Fall an zwei damals 13- und 17-jährigen Schülern verurteilt worden war - zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung. Die Taten hatte der Angeklagte bereits in der Verhandlung in erster Instanz gestanden. Zuvor war er bereits vor mehr als zehn Jahren zweimal wegen Missbrauchsfällen zu Bewährungsstrafen verurteilt worden.

Nebenklage legt Revision ein

Während des jetzigen Berufungsverfahrens hat sich der Angeklagte nicht zu den Vorwürfen geäußert, auch eine Anfrage des BR nach einer Stellungnahme lehnten die Anwälte des ehemaligen Maristen-Fraters ab. Die Mutter des mutmaßlichen Opfers hat das Urteil stoisch angehört, der Anwalt der Nebenklage wirkte fassungslos. Wie bereits im Vorfeld der Urteilsverkündung angekündigt, hat die Nebenklage gegen das Urteil Revision eingelegt. Es ist damit noch nicht rechtskräftig.