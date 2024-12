Randale nach Hochzeitsfeier in Fürth – Polizist gewürgt

Unter rund 50 Gästen einer Hochzeitsfeier in Fürth ist es in der Nacht zum Sonntag zu einer lautstarken Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten Beamte die Streitenden an der Haltestelle Burgfarrnbach-Ost zu trennen. Dabei würgte ein 22-Jähriger einen Polizeibeamten derart, dass ihn Kollegen gewaltsam aus dem Würgegriff befreien mussten.

Polizisten gewürgt und Griff nach Polizeipistole

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzungen wollte ein 43-Jähriger die Polizeikette, die das USK gebildet hatte, gewaltsam durchbrechen und die Dienstwaffen zweier Beamter aus den Holstern reißen.

Gegen den 22-Jährigen und den 43-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung sowie Widerstands gegen Polizisten und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der gewürgte Polizeibeamte ist vorläufig dienstunfähig. Der Grund der Auseinandersetzung ist nicht bekannt.