Strom-Akku statt Diesel: Traktor mit Elektroantrieb

Nur ein leises Surren ist zu hören, wenn der Schlepper mit dem angehängten Heuwender auf der Wiese seine Bahnen zieht. Landwirt Franz Obereisenbuchner lässt sich das Testfahrzeug auf seinem Betrieb bei Garching an der Alz erstmals vorführen. Er findet es faszinierend, wie leise das Heumachen plötzlich sein kann.

Bald in kleiner Stückzahl in Serie

Der E-Traktor ist ein Prototyp der Firma Tadus GmbH, ein junges Start-up aus Schnaitsee im Landkreis Traunstein, gegründet von Johanna und Thaddäus Baier. Er: Luft- und Raumfahrtingenieur, sie: Betriebswirtschaftlerin. Wenn alles so läuft, wie es sich die beiden vorstellen, könnte der Tadus-Traktor schon Ende nächsten Jahres in kleiner Stückzahl in Serie gehen. Produziert werden soll er vorerst in einer Landmaschinenwerkstatt bei Schnaitsee.

Strom vom Dach direkt in den Traktor

Auf die Idee, den E-Traktor zu entwickeln, kam Thaddäus Baier, als er auf den Dächern vieler Bauernhöfe Photovoltaikanlagen (PV) sah. Der Strom, der dort erzeugt wird, könnte direkt in den Akku eines Traktors fließen, so seine Überlegung. Auch auf dem Milchvieh-Betrieb von Franz Obereisenbuchner sind die Dächer mit PV-Modulen belegt. Dreiviertel des Stroms, der am Hof verbraucht wird, produziert er jetzt schon selbst. "Mein großer Traum ist, dass ich die Dieseltankstelle am Hof verbanne", sagt er, "weil so gut wie alles elektrisch läuft."