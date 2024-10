US-Colonal Kendall in Katterbach setzt auf Dialog

Die 12. Heeresfliegerbrigade der US-Armee hat am Mittwoch zum runden Tisch eingeladen. Wie Colonal Ryan Kendall, Kommandeur der 12. Kampffliegerbrigade, erklärte, sei es ihm ein großes Anliegen mit der Ansbacher Bevölkerung in Dialog zu treten. "Unser Ziel ist es, transparent mit den Ansbachern zu kommunizieren und ihnen einen Einblick in unsere Arbeit zu geben", so Kommandeur Ryan Kendall.

Apache-Hubschrauber in Katterbach

Zur Ausstattung der Heeresfliegerbrigade in Katterbach gehören Helikopter des Typs Apache, Chinook und Blackhawk. 24 Hubschrauber des Typs Apache sind derzeit auf dem Kasernengelände stationiert. Er gilt als modernster Kampfhubschrauber dieser Art und kommt seit Anfang des Jahres auch in Ansbach zum Einsatz. Damit sei die US-Kaserne Katterbach die erste Einheit in Europa, die dieses Modell erhalten habe, so Kendall. Die Kampfhubschrauberpiloten haben sich einer mehrwöchigen Schulung auf dem neuen Modell unterzogen. Außerdem befinden sich derzeit zehn Transporthubschrauber des Typs Chinook am Standort Katterbach.

Manöver-Übungen in Hohenfels und Grafenwöhr

Im September hat die 12. Heeresfliegerbrigade aus Ansbach an zwei großen Manövern teilgenommen. Bei dem Einsatz "Saber Junction" auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels in der Oberpfalz gab es erstmals seit 20 Jahren eine gemeinsame Übung von US-Kampfhubschraubern mit britischen Helikoptern. Es sei eine gute Möglichkeit gewesen voneinander zu lernen, die Zusammenarbeit auszubauen und gemeinsame Flugübungen zu absolvieren, so Kommandeur Kendall. Ein weiteres großes Manöver, die "Adventure Triade", fand unter Beteiligung vieler NATO-Nationen auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz statt.

Treffen mit OB und Landkreis-Verantwortlichen zu Fluglärm

Am Dienstag hatten sich schon Ansbachs Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU), weitere Verantwortliche der Landkreise Ansbach und Neustadt an der Aisch- Bad Windsheim sowie Vertreter der US-Armee getroffen. Bei der Sitzung der Fluglärmkommission wurde über das vergangene Sommernachtflugprogramm Bilanz gezogen. Die nächtlichen Flugübungen im Sommer über Ansbach sorgen seit Jahren für Diskussionen mit der Bevölkerung, räumte Kommandeur Kendall ein. In dieser Periode sei die Anzahl der nächtlichen Übungen sowie die Flugrouten gleichgeblieben und es habe nur wenige Beschwerden gegeben, sagte Kommandeur Kendall. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadt Ansbach auf BR-Anfrage. Über die eingerichtete Beschwerde-Hotline der Stadt Ansbach sei die Anzahl der Beanstandungen zum Vorjahr gleichgeblieben.

850 US-Soldaten der 12. Heeresbrigarde in Katterbach stationiert

Die 12. Heeresfliegerbrigade untersteht dem V. Korps, das in Polen stationiert ist. Die Heeresfliegerbrigade soll dem V. Korps eine einsatzbereite Kampffliegertruppe zur Verfügung stellen, die in der Lage sein soll, Verbündeten in Europa und Afrika schnelle Unterstützung zukommen zu lassen. Insgesamt gehören rund 850 Soldaten und Soldatinnen der Herresfliegerbrigarde in Katterbach an.