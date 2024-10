Urlauber auf Spuren der Passau-Krimis unterwegs

Elf Frauen und Männer aus Mittelfranken warten am Domplatz in Passau darauf, gleich von Stadtführerin Anneliese Hertel an die Film-Schauplätze gebracht zu werden. Sie sind große Passau-Krimi-Fans. Und genau deshalb für ein Wochenende in die Stadt gekommen. "Ich möchte endlich mal die Locations sehen, weil mich die Filme so faszinieren", sagt ein Mann aus der Gruppe. "Dieser Wunsch ist mir nicht neu", sagt Anneliese Hertel. Sie führt seit über 30 Jahren Touristen durch die Stadt. Seitdem die Krimis im Ersten laufen, bietet sie entsprechende Krimi-Touren an. "Ungefähr 25 Touren pro Jahr – aber ich könnte weit mehr anbieten, die Nachfrage ist so groß, dass ich regelmäßig absage", erzählt sie. Auch ein zweiter Anbieter von Stadtführungen hat Krimi-Touren mittlerweile im Portfolio.

Zum Artikel: Frederike Bader und Ferdinand Zankl ermitteln in der Dreiflüssestadt

Passau beliebter denn je

Wie das Bayerische Landesamt für Statistik informiert, stiegen im Jahr 2023 die Übernachtungszahlen in Passau im Schnitt um 22,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt rund 515.000. Die Steigerungen seien vor allem auf die Winter- und Frühjahrsmonate zurückzuführen. Allein am Passau-Krimi kann der Boom nicht liegen. Die Stadt Passau aber sieht einen Einfluss: "Die wunderbaren Bilder, die hier über den Bildschirm laufen, sprechen für sich und machen sicherlich den einen oder die andere auf unsere Stadt aufmerksam. Dass sich unsere Stadt zur Filmkulisse entwickelt hat, verdeutlicht sicherlich unsere Vielfalt gekoppelt mit dem besonderen Ambiente."

Touristische Effekte auch wissenschaftlich nachgewiesen

Der erwünschte Krimi-Effekt ist offenbar eingetreten. Wissenschaftler der Uni Passau hatten schon 2021 vorausgesagt, dass die TV-Reihe Einfluss auf den Tourismus haben wird. In einer repräsentativen Studie sagten 47 Prozent der Befragten, dass der Passau-Krimi auf jeden Fall Lust geweckt hat, die Stadt zu besuchen. 68 Prozent der Befragten gaben an, schon mal an einen Drehort gereist zu sein.

"Echte" Passauer Namen im Film

Die Krimi-Fans aus Franken haben die Führung bewusst bei Anneliese Hertel gebucht. Denn sie hat die Filmreihe quasi nach Passau gebracht. Der Drehbuchautor hatte bei ihr eine Stadtführung gemacht. "Bei Nebel und Regen. Ich war mir sicher, dass das nichts wird", sagt Hertel. Doch das Gegenteil war der Fall. Der Autor war danach so begeistert, dass Passau als Filmkulisse gesetzt war.

Seitdem ist Hertel Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um Passau. Wo steht eine Telefonzelle? Wo ist ein großer Keller, in dem man drehen könnte? Welche Namen kommen in und um Passau vor? Welche ungeklärten Mordfälle gibt es in der Stadt? Hertel berät und gibt Tipps. Schmalhofer, der Mädchenname ihrer Mutter, hat es genauso in die Filmreihe geschafft wie ihr eigener Name. Anneliese Hertel ist Namensgeberin für die Bäckerei Hertel und sie ist ein Vorbild für die Figur der Roswitha Hertel, eine herzensgute und lebenskluge Passauerin, gespielt von Bettina Mittendorfer.

Hertel im jüngsten Krimi dabei

Die Urlauber zeigen sich nach der Krimi-Tour begeistert. "Die Altstadt ist wunderschön. Und außerdem haben wir Hintergrund-Wissen zu den Filmen bekommen", freuen sie sich. Die Franken wollen wieder nach Passau kommen. Und wenn sie in Teil 9, der im Moment gedreht und im kommenden Jahr ausgestrahlt wird, genau hinschauen, können sie auch ihre Stadtführerin entdecken. Anneliese Hertel hat nämlich erst vor wenigen Tagen eine Statisten-Rolle übernommen.

Alle Folgen des Passau-Krimis finden Sie in der ARD Mediathek.