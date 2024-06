Unwetterwarnung: Schwere Gewitter im Süden Bayerns

Hochwasser: Keine Verschärfung der Lage befürchtet

Trotz der angekündigten neuen Unwetter könnte sich die Hochwasserlage in Bayern über das Wochenende weiter entspannen. Die Experten des Hochwassernachrichtendiensts (HND) sehen keinen Grund für eine neue Warnung: "In der Fläche sind die Regenmengen nicht relevant", hieß es. Zudem sind vom Hochwasser vorrangig andere Gebiete betroffen.

Der HND berichtete, dass mehrere Donaupegel in Niederbayern und der Oberpfalz seit Freitag nicht mehr in der höchsten Warnstufe 4 waren, das betraf auch Regensburg. An den anderen Orten an der Donau wurde dieser Rückgang erst im Laufe des Wochenendes erwartet.

Mit Informationen von dpa