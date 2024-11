Traktoren-Korso durch Bayern: Was Autofahrer beachten sollten

Autofahrer in Bayern müssen am heutigen Mittwoch teilweise mit Einschränkungen im Verkehr rechnen. Der Verein "Hand in Hand für unser Land" hat am Morgen einen Protestzug begonnen, dessen Wegstrecke in mehreren Etappen von Niederbayern bis nach Berlin führt. Bei der Demonstration in Berlin soll es am Samstag unter anderem um Themen wie Bürokratie, Probleme im Pflege- und Gesundheitswesen und die Rente gehen. Der Verein gilt als umstritten und wird teils als Sammelbecken gesehen, in dem sich auch extreme Gruppierungen treffen.

Bereits im Januar hatte "Hand in Hand für unser Land" im Zuge der Bauern-Demonstrationen mit einer großen Kundgebung auf der Theresienwiese in München Aufmerksamkeit erregt. Unter den Teilnehmern waren damals Landwirte, aber auch Vertreter von mittelständischen Unternehmen und Handwerksbetriebe.

Wo es zu Einschränkungen kommen kann

Aufgrund des Auto-Korsos, dem sich viele Landwirte anschließen wollen, wird es heute voraussichtlich in Niederbayern, der Oberpfalz und Mittelfranken sowie am Donnerstag in Unterfranken zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ein Überblick, worauf sich Autofahrer einstellen müssen.