Teenager-Terroristen: Warum wollen Jugendliche töten?

45 "Gefährder" in Bayern

Die Gefahr durch jugendliche Terroristen steigt. Der EU-Polizeibehörde Europol zufolge werden Terror-Tatverdächtige zunehmend jünger und sind häufig sogar noch minderjährig. Eine Untersuchung der Universität Hamburg kommt zu dem Ergebnis, dass zwischen 2001 und 2022 rund ein Fünftel aller Beteiligten bei islamistischen Terror-Vorfällen in Deutschland minderjährig war. Nach Recherchen des ARD-Formats "Y-Kollektiv" hat das Bundeskriminalamt "eine niedrige zweistellige Zahl" an Minderjährigen im Blick, denen die Behörde einen Anschlag in Deutschland zutraut. Diese Zahl sei in den vergangenen Jahren ungefähr stabil geblieben. Die Mehrheit dieser etwa zehn bis dreißig Jugendlichen seien Islamisten. Dann folgten rechtsextreme Gefährder. Junge linksextreme, potenzielle Terroristen gibt es demnach weniger. Über alle Altersgruppen hinweg gibt es allein in Bayern laut Landesinnenministerium derzeit 45 solcher "Gefährder".

Aussteigerprogramme in Bayern und im Bund

Bundesweit gibt es einige Programme, die Extremisten beim Ausstieg unterstützen. Nicht selten findet eine Radikalisierung auch in Justizvollzugsanstalten statt. Um diese Gefahr abzuwehren, gibt es in Bayern die deutschlandweit erste Operative Einheit Extremismusbekämpfung im Justizvollzug (OpEEx), die von der JVA Nürnberg aus in allen 36 bayerischen Haftanstalten tätig ist. Der Fokus liegt auf politischem und religiösem Extremismus.

Ein anderes Programm ist "Wendepunkt" vom Bundesamt für Verfassungsschutz. "Fast täglich" gingen dort neue Anfragen per E-Mail ein, so die Projekt-Leiterin. Auch Dennis ist mithilfe von "Wendepunkt" ausgestiegen. Den mittlerweile Mitte Zwanzigjährigen begleiten bis heute mehrere Ausstiegsbetreuer. Sie haben ihm geholfen, eine neue Wohnung für ihn und seine Familie in einem anderen Bundesland zu finden. Er sagt, die Geburt seines ersten Kindes hätte ein Umdenken bei ihm bewirkt. Bei einem anderen Ausflug, diesmal zum Ammersee, erzählt er: Sein größter Traum sei, ein normales Leben zu führen. Und dann "endgültig vergessen zu können – wo man nicht morgens aufsteht und wieder darüber nachdenkt, was man damals so gemacht hat."