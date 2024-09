Syrischer Schneider übernimmt Postfiliale in Erlangen

Mohammed Ali Yousif hat in Syrien Schneider gelernt. In Erlangen betreibt der 42-Jährige eine Änderungsschneiderei. Als er mitbekam, dass die Postfiliale im Stadtteil Sieglitzhof schließt, sieht er seine Chance.

Nicht nur Annahmestelle, sondern Postfiliale

"Ich habe gerne Kontakt mit Menschen", sagt Mohammed Ali Yousif und strahlt über das ganze Gesicht. Als er hörte, dass die Postfiliale in der Nachbarschaft schließt, nahm er Kontakt mit dem Konzern in Bonn auf und bot sich an. Sein Laden sei groß genug, erklärte er den Post-Verantwortlichen, er könne Pakete annehmen und aushändigen. Auch Briefmarken und Packsets wollte er verkaufen, nach einigem Zögern stimmte die Post zu.

Für viele Menschen in Sieglitzhof gehört eine Post einfach dazu. Eine Kundin der Änderungsschneiderei freut sich über kurze Wege und will auch die Postfiliale nutzen. Zwischen den verschiedenen Siemens-Standorten gebe es nun einmal keine Möglichkeit, um Pakete aufzugeben oder abzuholen, sagt ein Mann auf der Straße. Diese Lücke schließt Mohammed Ali Yousif.

Deutschkurs per YouTube

Seinen Laden hat er umgeräumt, die Nähmaschine steht nun weiter hinten, vorne sind ein Post-Schalter und zwei große Regale. Er wolle sich etwas dazuverdienen, denn seit der Corona-Pandemie kämen weniger Kunden, erklärt Yousif in nahezu perfektem Deutsch. Die Sprache hat er sich selbst mithilfe von YouTube-Videos beigebracht, dass er zudem gerne mit anderen Menschen Kontakt hat, habe es einfacher gemacht, sagt er lachend. Weil er sich nicht um alles kümmern kann, hat er zwei Mitarbeiter eingestellt, und hofft auf neue Kundschaft.

Respekt vor dem Computer

2015 floh er mit seiner Familie vor dem Bürgerkrieg in Syrien. In Deutschland hat er als Hausmeister in einer Schule gearbeitet und in einer Pizzeria, aber gelernt hat Mohammed Ali Yousif Schneider. Als sich ihm 2019 die Chance bietet, die Reinigung "Sauberland" im Erlanger Stadtteil Sieglitzhof zu übernehmen, macht er sich selbstständig. Auch eine Änderungsschneiderei zieht er dort auf.

Nun kommt noch ein drittes Standbein hinzu. Für den fünffachen Familienvater ist das scheinbar kein Problem, lediglich vor der Arbeit mit dem Computersystem der Post hat er Respekt. "Aber das wird schon", sagt er. "Am Anfang ist alles schwierig, egal in welchem Beruf."