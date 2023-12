Briefverspätungen trotz Digitalisierung - Post im Umbruch

"Das größte Problem ist die Unzuverlässigkeit" - sagt Theodor Pischke, Autor der Zeitschrift "Finanztest". In seiner Redaktion hatten sich zahlreiche Beschwerden angesammelt. Pischke ging den Hilferufen verärgerter Post-Kundinnen und -Kunden nach.

Ergebnis: immer wieder waren Briefe viel länger unterwegs, als sie es eigentlich sollten. In der Post-Universaldienstleistungsverordnung steht, dass 80 Prozent der Briefe am nächsten und 95 Prozent am übernächsten Tag ankommen müssen. Pischkes Recherchen ergaben reihenweise Fälle, in denen nach zwei Tagen noch nichts angekommen war. Oft dauerte es fünf, sechs Tage oder noch länger.

Die Betroffenen konnten anhand von Briefankündigungen, die man sich per Mail zuschicken lassen kann, nachvollziehen, dass ihre Post im Prinzip unterwegs war, aber irgendwo feststeckte. Auch in Bayern gab es Berichte über unzuverlässige Briefzustellungen. Doch wo hakt es? Eine Spurensuche:

Besuch im Münchner Postverteilzentrum

Wer die große, einstige Pakethalle der Post in München betritt, fühlt sich schlagartig ins vergangene Jahrhundert zurückversetzt. Dieses riesige, gewölbeartige Gebäude stammt aus den 1960er Jahren. Als die Halle 1969 fertiggestellt wurde, war sie mit fast 150 Metern Spannweite und knapp 30 Metern Höhe die weltweit größte ihrer Art. Anfangs fuhren noch Züge in die Halle, um die Pakete bequemer abladen zu können.

Ende der 90er Jahre wurde die Paketverteilung dann nach Aschheim an den Rand von München verlegt. Die Züge verschwanden aus der Halle. Seitdem werden hier nur noch Briefe und kleine Päckchen – beziehungsweise "warentragende Sendungen", wie es hier heißt - sortiert und weitergeleitet. Noch, denn die Briefverteilung wandert demnächst ebenfalls an den Stadtrand.

Vieles ist Fließbandarbeit

Ein paar Wochen noch läuft hier aber alles wie gewohnt. Um den immensen Wust von Sendungen, die aus Kisten auf Transportbänder geschüttet werden, in den Griff zu bekommen, braucht es erst einmal Handarbeit. Noch immer stehen viele Menschen an Förderbändern und sortieren die Briefe und Päckchen nach Größe. Auch Sendungen, bei denen die Briefmarken noch nicht abgestempelt sind, werden per Hand herausgefischt und zum Stempeln weitergeleitet. Das alles ist klassische Fließbandarbeit.

Erst, wenn die Briefe richtig sortiert sind, kommt Technik zum Zug. An einer der nächsten Stationen erfassen Scanner die Adressen und wandeln sie in einen orangefarbenen Strichcode um, der kaum sichtbar am unteren Rand eines jeden Briefes aufgesprüht wird. Der Code wird für die automatische Sortierung gebraucht, von der gleich noch die Rede sein wird.

Wird eine Adresse nicht erkannt, landen die Scans auf Bildschirmen von Mitarbeitenden in einem Büro am Rand der Halle. Dort, im sogenannten "Videocodierraum", müssen die Empfänger einzeln entziffert und ins System eingetippt werden. Hoch konzentrierte Akkord-Bildschirmarbeit. Auch diese Briefe erhalten dann ihren Strichcode. Alle so markierten Sendungen kommen nun in die großen Sortieranlagen.

Hier zündet die Post den Brief-Turbo

Diese Sortieranlagen sind beeindruckende Riesen. An ihren Seiten reihen sich auf zwei Etagen jeweils 128 Fächer aneinander. Im Inneren werden die Briefe auf mehr als vier Meter pro Sekunde beschleunigt und schießen, schneller als man mit den Augen folgen kann, ins richtige Fach. Die Nummer 19 steht beispielsweise für Schwerin, die 25 für Elmshorn und die 80 für München.

Die Maschinen "wissen" dabei nicht nur in welches Briefzentrum eine Sendung muss, sondern auch welcher Briefträger sie bekommen wird und ob der Empfänger bei dessen Route am Anfang oder am Ende dran ist. Die Zusteller bekommen alle Briefe derart vorsortiert übergeben. Die Post ist also - zum überwiegenden Teil zumindest - vom gelben Briefkasten, in den man seine Sendung einwirft, bis hin zur einzelnen Haus-Adresse digital durchstrukturiert.

Künftig wird alles noch automatischer

Sieben solcher Sortiermaschinen gibt es hier in der Münchner Halle. Demnächst werden diese Riesen allerdings abgebaut, wie Christian Schuch erklärt. Er soll den Umzug als Projektleiter organisieren. Die Post verlegt ihr Briefzentrum an den Stadtrand nach Germering. Dort wird auch gleich noch das Briefzentrum von Starnberg mit untergebracht.

Der Umzug ist eine kniffelige Sache. Die Maschinen müssen nacheinander abgebaut werden, sodass der Betrieb in München langsam ausläuft, während am neuen Standort die Sortierarbeit sukzessive übernommen wird. Die Post für und aus München soll ja auf keinen Fall stillstehen.

Handarbeit lässt sich nicht ganz ersetzen

In Germering wird eine noch modernere Multiformat-Sortiermaschine zum Einsatz kommen. Dadurch soll auch das Ordnen der Briefe nach Größe zumindest teilweise überflüssig werden. Der Umzug geht also einher mit einer weiteren technischen Aufrüstung. Und die Automatisierung wird danach wohl immer weiter voranschreiten.

Trotzdem kann sich Schuch nicht vorstellen, dass in den Verteilzentren irgendwann keine Menschen mehr arbeiten werden. Roboter sind für die kleinen Briefe auf absehbare Zeit keine Lösung. An den Tastsinn und die Fingerfertigkeit von Menschen reichen sie einfach noch lange nicht heran. Außerdem müssten die Maschinen ja von jemandem bedient werden, so Schuch.

Eine Million Briefe am Tag

Der Eindruck nach dem Besuch des Münchner Postzentrums: hier sind alle Abläufe auf Effizienz getrimmt. Eine Million Briefe durchlaufen so tagtäglich die große Halle. Normalerweise sei ein Brief zwei Stunden nach seiner Ankunft wieder draußen, sagt Schuch.

Die Arbeit läuft in drei Schichten rund um die Uhr. Auch am Wochenende. Am Sonntag sortiert das Münchner Briefzentrum für kleinere Verteilzentren, wie zum Beispiel Rosenheim oder Kempten mit, wo nicht gearbeitet wird. Somit sollte auch in diesen Landkreisen nichts ins Stocken kommen.

Gleichzeitig sorgt die Digitalisierung in allen Briefzentren für Tempo – denn die großen Turbo-Maschinen stehen nicht nur in München. Wie aber kommen dann die Verspätungen und Ausfälle zustande, über die sich bei der Finanztest-Redaktion so viele Menschen beschwert haben?

Briefträger und Paketkurier in Personalunion

Um 9.45 Uhr morgens lädt Stefan Knappich, Fahrer in der Zustellbasis Weilheim, seine letzten Pakete ins Auto. Das sei mit den vielen Kartons so ein bisschen wie Tetris spielen. Nichts darf wackeln oder verrutschen und es muss immer genau jenes Paket vor der Türe auftauchen, das als nächstes abgeliefert werden soll. So eine Ladung richtig zusammenzubauen, erfordert Geschick und Übung. Zumal wenn es Richtung Weihnachten geht und die Pakete immer mehr werden - und oft auch größer. Nur bitte keinen Hometrainer!