Hitlergruß beim Pfingstfest: Polizei fahndet nach Trachtlern

Noch weitere fremdenfeindliche Vorfälle bekannt

Der Vorfall in der Weißbierhütte war auf dem Pfingstfest kein Einzelfall. Wie die Polizei mitteilt, riefen an unterschiedlichen Abenden mehrere Personen ausländerfeindliche Parolen, während das Lied "L'Amour Toujours" von Gigi D'Agostino gespielt wurde. Nach BR-Recherchen ereignete sich der erste Vorfall am 18. Mai in der Weißbierhütte "Pfingst-Olm" während eines DJ-Sets. Der zweite Vorfall am 25. Mai, geschah im Bierzelt, als eine Band das Lied spielte. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts auf Volksverhetzung.

Bürgermeister zieht Konsequenzen

Bad Kötztings Bürgermeister Markus Hofmann (Freie Wähler) zeigte sich schockiert und zog für den letzten Festtag am 27. Mai Konsequenzen aus den Vorfällen: Im Fall der rechtsextremen Parolen habe er anordnen lassen, dass das Lied "L'Amour Toujours" von Gigi D'Agostino am Montagabend auf dem Pfingstfest sowie bei künftigen Veranstaltungen nicht mehr gespielt werden darf.

Unwissenheit bei Kindern und Jugendlichen führt zu Verharmlosung

Sind rechte Parolen mittlerweile gesellschaftsfähig? Birgit Zwicknagel ist Medienpädagogin am Gymnasium Bad Kötzting im Kreis Cham und Expertin der Jugendschutz-Initiative "Die Computermäuse". Sie sagt im BR-Interview, sie sei von den jüngsten Rassismus-Vorfällen nicht wirklich überrascht.

Medienpädagogin berichtet von Zunahme fremdenfeindlicher Vorfälle

Sie beobachtet, dass an den Schulen – teilweise auch in den jüngeren Jahrgängen – solche Vorfälle zunehmen. An der Schule habe es mehr Schmierereien in Schultoiletten, an Tischen oder Wänden gegeben. Das habe sich sogar gravierend gesteigert, so Zwicknagel. "Mehrfach hat die Polizei wegen Hakenkreuz-Schmierereien oder einschlägigen Parolen in Chat-Nachrichten an die Schulen kommen müssen. Das hat vor allem auch bei uns im ländlichen Raum stark zugenommen."

Kritik an Lehrplan

Zwicknagel kritisiert, dass das Thema Nationalsozialismus erst ab der achten Jahrgangsstufe im Unterricht angesprochen werde. Das sei viel zu spät. Oftmals wüssten die Kinder einfach nicht genug über den Nationalsozialismus und Hitler oder hätten nur Halbwissen. Auch zu Hause werde zu wenig aufgeklärt. Oder aber die Kinder würden von den politischen Ansichten der Eltern negativ beeinflusst.

"Die Erfahrung zeigt, dass den Schülern oder Jugendlichen oft gar nicht klar ist, dass es sich hier um eine Straftat handelt. Das wird dann aus Spaß in der Gruppe gesungen. Hier braucht es deutlich mehr Aufklärung und Sensibilisierung." Birgit Zwicknagel, Medienpädagogin

Rechtsradikale Inhalte: Fehlendes Problembewusstsein

Vor allem auch den Eltern komme laut Zwicknagel eine wichtige Rolle zu. Sie sollten darauf achten, was Kinder aus dem Netz herunterladen. Oft wüssten die Kinder gar nicht, was sie da machen oder dass es sich dabei auch um rechtsextreme und antisemitische Inhalte handle. Wenn rechtsradikale Texte in den sozialen Medien und in Chats ohne Konsequenzen geteilt werden können, würden diese salonfähig, man stumpfe ab. Auch von Elternseite würde das oft verharmlost: "Hier fehlt es an Problembewusstsein." Diese Probleme würden sich durch alle Gesellschaftsschichten und Schulformen ziehen, sagt Zwicknagel.