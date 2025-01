Silvester in Schwaben: Brände, Rauch und ein Toter

In Schwaben haben die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht mehr als 800 Einsätze bewältigt – von Rauchmelder-Fehlalarmen, über Körperverletzungen und unerlaubte Waffen bis hin zum Großbrand.

Mann in Kissing stirbt

In Kissing im Landkreis Aichach-Friedberg kam ein 70-jähriger Mann ums Leben, nachdem gegen 1 Uhr morgens sein Carport und die darin stehenden Fahrzeuge Feuer gefangen hatten. Trotz Reanimation starb der Mann bei den Löschversuchen noch vor Ort, die genaue Todesursache muss laut Polizei erst noch ermittelt werden.

Silvesternacht in Schwaben "verhältnismäßig ruhig"

Während die Silvesternacht im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mit rund 300 Einsätzen als "verhältnismäßig ruhig" beschrieben wird, rückten die Einsatzkräfte im Bereich Schwaben Süd/West laut Einsatzzentrale rund 500 Mal aus.

Den größten Schaden richtete ein Feuer in einem Stall bei Rettenberg im Oberallgäu an. Dort habe gegen 3 Uhr nachts ein lauter Knall die Hausbewohner geweckt, die sich rechtzeitig und nur leicht verletzt vom Rauch in Sicherheit bringen konnten. Der Stall brannte komplett ab, das Wohnhaus konnten die rund 120 Feuerwehrleute rechtzeitig vor den Flammen schützen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf bis zu 150.000 Euro, die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

In Vöhrigen im Landkreis Neu-Ulm setzte falsch entsorgtes Feuerwerk eine Gartenhütte in Brand, der auch die umliegende Wohnbebauung in Mitleidenschaft zog.

Nebel verursacht Rauchmelder-Alarme

Die Berufsfeuerwehr Augsburg meldet insgesamt 62 Einsätze zum Jahreswechsel, darunter viele Fehlalarme von Rauchmeldern. Wegen des starken Nebels in der Silvesternacht sei vielerorts der Rauch von abgebrannter Pyrotechnik nicht richtig abgezogen und in die Rauchmeldesysteme gelangt, die dann einen Alarm ausgelöst hätten – wie zum Beispiel an der Hochschule, im Kanu-Leistungszentrum oder an der Stadtmetzg. Außerdem brannten mehrere Mülltonnen und -container im Stadtgebiet aufgrund von falsch entsorgten Feuerwerksresten.