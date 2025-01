Folgenschwerer Vorfall in New Orleans

01.01.2025, 13:20 Uhr Bildbeitrag

Auto fährt in Menschenmenge: Mindestens zehn Tote in New Orleans

In New Orleans ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gerast. Mindestens zehn Menschen sind ums Leben gekommen, 30 Personen wurden verletzt.

Von BR24 Redaktion