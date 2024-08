Schleichende Krankheit: Leben mit Friedreich Ataxie

Zoe ist 25 Jahre alt, sitzt im Rollstuhl und ist aktiver als viele, die laufen können. Sie macht Rollstuhl-Tanzen, Yoga und liebt es zu schwimmen. Dass ihre Beine nicht mehr so können wie die Arme, spielt im Wasser keine große Rolle. "Da fühle ich mich frei", sagt Zoe am Beckenrand. Dort endet diese Freiheit allerdings abrupt. Mit einem Lift und der Hilfe ihres Freundes Lukas schafft es Zoe aus dem Wasser, zurück in den Rollstuhl.

Zoe ist eine von etwa 1.500 Menschen in Deutschland mit Friedreich Ataxie. Sie will mit ihrer Geschichte Mut machen und Berührungsängste nehmen. Will jungen Leuten, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, zeigen, dass es nicht das Ende der Welt ist.

Friedreich Ataxie: Degenerative Erbkrankheit

Die Friedreich Ataxie ist eine Erbkrankheit. Beide Elternteile müssen die entsprechenden genetischen Informationen haben. Einzeln lösen diese keine Erkrankung aus, kommen sie aber zusammen, besteht für die Kinder eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit für die Friedreich Ataxie, unabhängig vom Geschlecht. Man spricht von einer autosomal-rezessiven Krankheit.

Vereinfacht formuliert, können sich durch den Gendefekt Zellen nicht mehr gegen Giftstoffe wehren. Laut dem Würzburger Neurologen Dr. Marcus Beck ist es eine Mehrsystemerkrankung. Nicht nur das Nervensystem, auch Muskeln, das Herz, Augen, Ohren und das Skelett können beeinträchtigt werden. Angefangen beim unsicheren Gang und Problemen mit der Feinmotorik sind Patienten etwa zehn Jahre nach der Diagnose auf einen Rollstuhl angewiesen. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 37 Jahren. Das liegt vor allem an den häufig auftretenden Herzerkrankungen.