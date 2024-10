Schlägerei vor Altöttinger Club: Ein Opfer gestorben

Nach einer Schlägerei vor einem Club in Altötting ist eines der Opfer, ein 41-jähriger Mann, an seinen schweren Verletzungen gestorben. Bei der Auseinandersetzung am Wochenende waren insgesamt drei Männer schwer verletzt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen zwei Tatverdächtige wegen vollendeten Totschlags, gegen einen dritten wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Schlägerei vor Club wegen Hausverbot

Die Polizei hat am Nachmittag weitere Details zu dem gewalttätigen Streit genannt, der Sonntagfrüh im Eingangs- und Treppenbereich eines Clubs in Altötting eskalierte. Demnach hatten Sicherheitskräfte drei Männern ein Hausverbot erteilt. In der Folge gingen Security-Mitarbeiter und die abgewiesenen Clubbesucher aufeinander los, Helfer der Sicherheitskräfte beteiligten sich daran.

Ein 41-Jähriger aus der Besuchergruppe erlitt durch zahlreiche Fußtritte gegen den Kopf und den Oberkörper so schwere Verletzungen, dass er heute im Krankenhaus daran starb. Ein 33-jähriger Begleiter wurde durch Tritte gegen den Kopf schwer verletzt. Auf der anderen Seite wurde eine Sicherheitskraft aus der Dreiergruppe heraus durch einen Messerstich in den Oberkörper mittelschwer verletzt.

22-Jähriger sticht mit Messer zu

Verantwortlich für den Messerstich soll ein 22-jähriger Mann aus der abgewiesenen Dreiergruppe gewesen sein. Einem 27- und einem 35-jährigen Helfer der Sicherheitskräfte wirft die Kriminalkommission vor, ihre Opfer massiv gegen den Kopf getreten zu haben. Gegen die drei Beschuldigten wird wegen vollendeten und versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Ein Ermittlungsrichter erließ Untersuchungshaftbefehl gegen das Trio, die Männer wurden daraufhin in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Kriminalkommission Mühldorf bittet insbesondere Gäste des Clubs, die Zeugen des Vorfalls wurden, sich zu melden.