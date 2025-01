S-Bahn München: Stammstrecke am Wochenende gesperrt

Der Münchner Stammstreckentunnel ist von heute Abend bis Montag, den 13. Januar, komplett gesperrt. Die Bahn führt am neuen elektronischen Stellwerk (ESTW) in der Nähe des Münchner Ostbahnhofs Tests durch. Was Fahrgäste wissen müssen.

Fahrgäste müssen auf U-Bahnen und Busse ausweichen

Wegen der Tests für das Stellwerk fahren auf der Stammstrecke ab dem Abend kurz nach 22 Uhr bis Montagfrüh 04:40 Uhr zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof keine S-Bahnen.

Bis auf die Flughafen-S-Bahn S8, die laut DB-Pressemitteilung ab Ostbahnhof regulär verkehrt, fahren auch keine S-Bahnen nach Berg am Laim, Leuchtenbergring sowie nach Trudering. Für diese Stationen ist laut Bahn ein Busersatzverkehr eingerichtet.

Zwischen Pasing und Hauptbahnhof verkehren als Ersatz die Regionalzüge. In der Münchner Innenstadt bieten sich laut Bahn die U-Bahn sowie die Busse der MVG an, um anderweitig an die jeweiligen S-Bahn-Stationen zu gelangen. Wer seine Reise per App, Webseite oder Fahrautomaten der Deutschen Bahn plant, bekommt laut DB automatisch die beste Verbindung angezeigt.

Wie weit man mit der S-Bahn kommt

Der wegen der Bauarbeiten ausgedünnte S-Bahnfahrplan sieht im Detail folgendermaßen aus:

Die S1 beginnt und endet am Hauptbahnhof, hält aber nicht an der Hackerbrücke. Die S2 entfällt zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof. Dazu entfallen bei der S2 auch die Stationen Berg am Laim und Leuchtenbergring. Die S3 entfällt zwischen Pasing und Giesing.

Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Heimeranplatz. Die S5 verkehrt nur zwischen Kreuzstraße und Giesing. Die S6 entfällt zwischen Hackerbrücke und Trudering. Die S8 entfällt zwischen Pasing und Ostbahnhof. Einzig die S7 fährt nach Angaben der Bahn regulär.

Stammstrecke und neues Stellwerk: Weitere Einschränkungen

Auch am darauffolgenden Wochenende (18. und 19. Januar) wird es Einschränkungen geben. Dann soll nur eine S-Bahnlinie auf der Stammstrecke fahren. Grund sind laut Bahn "Abnahmetests", um das neue elektronische Stellwerk in Betrieb nehmen zu können. Außerdem werde wieder für die zweite S-Bahn-Stammstrecke gebaut.

Eigentlich hätte das neue Stellwerk am Ostbahnhof schon im Sommer 2024 in Betrieb genommen werden sollen, zuletzt plante die Bahn aber mit einem Start im Sommer dieses Jahres - als Grund für die Verzögerung wurde ein "bauliches Umsetzungsproblem" genannt.

Die Bahn warnte schon einmal vor, dass es im Jahresverlauf weiter wegen Bauarbeiten zu Ausfällen kommen werde - beispielsweise auch am langen Osterwochenende.

Mit Material von dpa