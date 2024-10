Münchner S-Bahn-Stammstrecke am Wochenende erneut gesperrt

Die S-Bahn-Stammstrecke durch das Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt wird immer wieder wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Die erneute Sperrung beginnt am heutigen Freitagabend um 22.20 Uhr und dauert bis Montagfrüh, 4.40 Uhr.

Auf welche Verkehrsmittel man ausweichen kann

Im Gegenzug kommt nicht nur ein Ersatzverkehr zwischen Pasing und Hauptbahnhof im Zehn-Minutentakt zum Einsatz. Auch in Richtung Ostbahnhof/Giesing/Leuchtenbergring müssen andere Verkehrsmittel des MVV genutzt werden, heißt es auf der Onlineseite der Münchner Verkehrsgesellschaft. Die Flughafenlinie S8 wird über den Südring umgeleitet und hält als einzige Linie am Ostbahnhof.

Auch die U-Bahnlinie 4 wird bis Haltestelle Westendstraße verlängert, und der Bus 130 fährt doppelt so häufig. Die geänderten Fahrpläne sind in der Online-Auskunft enthalten, Informationen finden sich auch hier (externer Link).

Die Deutsche Bahn muss diverse Bauarbeiten an Gleisen, Weichen, in den Bahnhöfen, am neuen Stellwerk am Ostbahnhof und an der Zweiten Stammstrecke voranbringen.