München: Hackerbrücke wird saniert – künftig keine Autos mehr?

Die fast 180 Meter lange Hackerbrücke in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs ist eine der wenigen erhaltenen Bogenbrücken aus dem 19. Jahrhundert, die aus Schweißstahl bestehen. Seit 1973 steht sie unter Denkmalschutz. Jetzt soll sie aufwendig saniert werden. Der Bauausschuss hat das Baureferat mit der entsprechenden Planung beauftragt.

Erhebliche Schäden festgestellt

Denn bei turnusmäßigen Bauwerksprüfungen wurden an den beiden Haupttragwerken erhebliche Schäden und somit "dringender Handlungsbedarf" festgestellt. "Die vorgesehene Instandsetzung stellt die einzig technisch und wirtschaftlich vertretbare Lösung dar", so das Baureferat: "Nur mit dieser Maßnahme wird weiterhin eine volle Belastbarkeit des Bauwerks gewährleistet."

Die Sanierungsarbeiten sollen 2027 beginnen und gut drei Jahre dauern. Geplant ist, erst die eine und dann die andere Brückenhälfte zu sanieren und auf der jeweils anderen Hälfte nur Fußgänger und Radler queren zu lassen. Für Autos wird die Brücke gesperrt. Das Mobilitätsreferat soll währenddessen den Verkehr "auf und im weiteren Umfeld der Hackerbrücke" beobachten und dem Stadtrat dann eine Empfehlung "zum zukünftigen Verkehr auf der Brücke" geben, wie es im heutigen Beschluss heißt.

Deutlich weniger Autoverkehr denkbar

Die Rathaus-Grünen etwa können sich durchaus vorstellen, dass künftig überhaupt nur noch Radler, Busse, Taxis und Einsatzfahrzeuge über die Brücke fahren dürfen. "Eine Hackerbrücke mit deutlich weniger Autoverkehr und mehr Platz zum Flanieren und Radeln halte ich für eine sehr charmante Idee für die Menschen in den umliegenden Vierteln", sagt Sibylle Stöhr, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen/Rosa Liste.

Die Sanierung wird mit der Unteren Denkmalschutzbehörde sowie dem Landesamt für Denkmalschutz abgestimmt. Auch die Beleuchtung wird neu geplant: Unter anderem ist eine Effektbeleuchtung für die Abend- und Nachtstunden vorgesehen, "um die Hackerbrücke als herausragendes Wahrzeichen hervorzuheben", so die Stadt.

Haltestelle soll auch renoviert werden

Unter der Hackerbrücke verlaufen insgesamt 26 Bahngleise. Die Bahn will die Haltestelle ebenfalls auf Vordermann bringen. Ein Umbau und eine Erweiterung sind vorgesehen, auch in Zusammenhang mit der zweiten S-Bahn-Stammstrecke. Die Arbeiten sollen aber mit denen der Stadt "synchronisiert" werden. "Die Störung des Bahnbetriebs und der Eingriff in das Gleisfeld müssen auf ein Minimum reduziert werden", so das Baureferat.

Weil während des Oktoberfestes zahlreiche Besucher an der S-Bahn-Haltestelle Hackerbrücke aussteigen, soll die Baustelle zur Wiesn-Zeit größtenteils geräumt werden. Somit soll die Brücke dann über die gesamte Breite begehbar sein.

