Roche legt Grundstein für 600-Millionen-Produktionsgebäude

600 Millionen Euro soll es kosten – das neue Produktionsgebäude des Pharma-Unternehmens Roche in Penzberg südlich von München, für das heute der Grundstein gelegt worden ist. Dies ist die größte Einzelinvestition, die Roche in Deutschland jemals getätigt hat. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) haben heute die Baustelle besucht.

Forschung zur Behandlung von Krebs, Diabetes und Alzheimer

In dem neuen Produktionsgebäude sollen 450 chemische Stoffe produziert werden, um Krankheiten wie etwa Krebs oder Diabetes besser zu erkennen. Konkret geht es um diagnostische Einsatzstoffe wie Enzyme, Antikörper oder Nukleotide. In Zukunft sollen außerdem diagnostische Mittel zur Erkennung von Alzheimer entwickelt werden.

Scholz: Deutschland kann Weltspitze in Forschung und Biotechnologie werden

Die Investitionen von Roche in Penzberg und an den anderen deutschen Standorten seien ein wichtiges Signal für die Modernisierung und die Attraktivität des Pharma- und Industriestandorts Deutschland, so Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Grundsteinlegung. Außerdem betonte er: "Deutschland hat das Zeug dazu, zur Weltspitze in der Medizinforschung und der Biotechnologie zu gehören." Allerdings geschehe dies nicht von allein. Wichtig sei, dass in der Vergangenheit zu viele Auflagen, Fristen und Vorschriften die Branche unnötig ausgebremst hätten.

Seit die Vorgaben gelockert worden seien, gehe es für die Pharma- und Biotech-Branche wieder aufwärts. "Nationale und internationale Unternehmen haben mehr als sieben Milliarden Euro in den Pharmastandort Deutschland angekündigt. Das hat es in dieser Dimension so über Jahre hinweg nicht gegeben", sagte Scholz. Seit 2023 seien über 10.000 Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen worden.

Söder: Forschung gibt Hoffnung für kranke Menschen

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte, dass das Zukunftsprojekt ohne einen Euro öffentliche Gelder gebaut werde. "Das ist schon eine Mega-Geschichte, ein geiles Unternehmen", so Söder. Hier werde kranken Menschen Hoffnung gegeben. Mit über 7.700 Arbeitsplätzen vor Ort habe das Biotech-Unternehmen eine immense Bedeutung für den Landkreis Weilheim-Schongau, die Region und den gesamten Freistaat.