Regional-Offensive: Landkreis Cham plant 20 eigene Windräder

Der Landkreis Cham will im größeren Stil selbst in die Stromproduktion mit Windkraft einsteigen und in den kommenden 15 Jahren Windräder "in der Region für die Region" bauen. Das haben 37 Kommunen und der Landkreis in einer Verwaltungsratssitzung der "Regionalwerke Landkreis Cham" , einem gemeinsamen Kommunalunternehmen, entschieden.

Oberpfälzer Firmengruppe Max Bögl wird Partner

Sie beschlossen zudem, dass ein großes Oberpfälzer Bauunternehmen als Partner in das Projekt mit einsteigt. Dabei handelt es sich um die Firmengruppe Max Bögl aus dem Landkreis Neumarkt, die schon in ganz Deutschland Windkraftanlagen gebaut hat. Das Unternehmen wird die Windräder im Landkreis Cham planen und bauen. Auch finanziell wird sich das Unternehmen beteiligen.

"Wollen den Hut selbst aufbehalten"

Der Landkreis will mit seinem Projekt die Windkraft und die Gewinne daraus bewusst nicht auswärtigen Investoren überlassen, sondern "selbst den Hut aufhaben", sagte Landrat Franz Löffler (CSU). Denn dann könne man mitreden darüber, ob die erzeugte Energie auch den regionalen Unternehmen und den Bürgern "zu einem vernünftigen Preis angeboten wird".

Investitionssumme: 250 Million Euro

Ziel sei es, in den nächsten zehn bis 15 Jahren insgesamt bis zu 20 Windräder zu bauen. Die geplante Investitionssumme liegt bei rund 250 Millionen Euro. Dafür soll eine Betreibergesellschaft gegründet werden, von der 51 Prozent - also die Mehrheit - der Landkreis Cham und die Kommunen halten. An den restlichen 49 Prozent beteiligt sich die Firma Bögl. Außerdem können andere regionale Unternehmen und auch Bürger mit Beteiligungen einsteigen.

Standorte für drei Windparks stehen fest

Schon Mitte dieser Woche soll es konkret mit den Planungs- und Genehmigungsverfahren für insgesamt acht Windräder in drei Windparks im Landkreis Cham losgehen. Als Standorte wurden Flächen südlich der Stadt Rötz ausgesucht, außerdem Flächen in der Gemeinde Pemfling und im Raum Michelsneukirchen-Schorndorf. Man habe sich den Großteil der Grundstücke bereits gesichert, sagte Landrat Löffler in einem Pressegespräch.

Windräder bis zu 180 Meter hoch

Es geht um Windräder mit einer Nabenhöhe von 160 bis 180 Meter und einer Leistung von jeweils sechs bis sieben Megawatt. Sie sollen möglichst schon 2029 fertig gebaut sein. Um die Anlagen herum sollen jeweils Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen gebaut werden und ein Speicher, über dessen Technik - von einer Batterie bis zu einem Pumpspeicher - aber noch nicht entschieden ist.

Bürger sollen einbezogen werden

Zur Akzeptanz der Windräder durch die Bevölkerung gibt sich Landrat Franz Löffler optimistisch. Man werde die Bürger selbstverständlich "mit einbeziehen". Bürger könnten sich auch finanziell beteiligen und so "eine eigene zukunftsfähige Energie-Region mitgestalten", so der Landrat.