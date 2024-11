Prävention mal anders: Polizeiarbeit in Nürnberger Escape-Room

Kinder und Jugendliche sind im Internet vielen Gefahren ausgesetzt. Mit diesem Problem will sich nun das Präventionsprojekt "Escape Room Cyberforce Academy – Gefahren im Internet" im Nürnberger Kommunikationsmuseum befassen. Das Konzept wurde in einer Kooperation des Museums für Kommunikation mit der Polizei Mittelfranken und dem Jugendamt der Stadt Nürnberg erarbeitet.

Keine Gebote oder Verbote

Eltern und Schulen agieren zum Schutz junger Menschen oft mit Geboten und Verboten, was die Nutzung von Internet und Social Media betrifft. Der Escape Room im Kommunikationsmuseum will nun einen neuen positiven medienpädagogischen Ansatz bieten. Hier sollen die Jugendlichen das Thema Cybersicherheit selbständig und mit Vergnügen erkunden. So will der Escape Room eine spannende Story in authentischer Kulisse bieten, die zum Eintauchen in ein Abenteuer einladen soll. Damit werden Chancen und Herausforderungen im digitalen Raum für Schulklassen, Familien und Gruppen eigenständig und spielend erfahrbar.

Beweise, Rätsel, Recherchen

Die Ermittelnden schlüpfen in die Rolle von Academy-Azubis, durchstöbern ein Teenagerzimmer und einen Hackerraum. Sie sammeln Beweisstücke, entwirren Hinweise und lösen Rätsel, um den Fall zu knacken – dabei werden sie in Internetrecherche, kritischem Denken und entschlossenem Handeln geschult. Nach dem Spiel geht es in eine Gesprächsrunde mit der Nürnberger Polizei, um Fragen aufzuarbeiten, eigene Erfahrungen einzuordnen und das Erlebte nachhaltig zu sichern.

Ab Samstag, 9.11.24 ist der Escape Room jeweils samstags und sonntags für Familien und Gruppen buch- und spielbar. Schulklassen ab der 7. Klasse können den Escape Room ab Montag, 11.11.24 buchen und ab dem 3. Dezember dort spielen.