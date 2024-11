Vermisste aus Pommelsbrunn: Identität der Leiche unklar

Handelt es sich bei der Leiche, die am Donnerstag im Landkreis Nürnberger Land gefunden wurde, um die vermisste 49-Jährige aus Pommelsbrunn? Das ist auch nach der Obduktion unklar. Nun haben die Behörden eine DNA-Analyse angeordnet. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und das Polizeipräsidium Mittelfranken hatten gemeinsam mitgeteilt, dass in Alfeld im Nürnberger Land Leichenteile entdeckt worden waren. Sie waren stark verwest.

Obduktion: Leiche fiel Gewaltverbrechen zum Opfer

Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Bayerischen Rundfunk sagte, ist die gefundene Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Das habe die Untersuchung der Leiche ergeben, so die Sprecherin. Demnach fanden die Ermittler bei der Obduktion eindeutige Spuren eines Gewaltverbrechens. Mit einem Ergebnis der DNA-Auswertung wird frühestens am Wochenende gerechnet.

Ermittlungsarbeit führte zum Leichenfund

Die Leiche war am Donnerstag nur wenige Kilometer südlich vom Wohnort der seit Ende September vermissten 49-jährigen Pommelsbrunnerin gefunden worden, eingegraben in die Erde. Der 51-jährige Ehemann der Frau sitzt seit Wochen in Untersuchungshaft. Er steht den bisherigen Ermittlungen nach im Verdacht, sie getötet zu haben. Die beiden lebten getrennt. Spuren am Fundort deuten darauf hin, dass der Leichnam bereits länger in dem Waldstück bei Alfeld lag.

Ehemann in Untersuchungshaft

Den Worten einer Polizeisprecherin zufolge führte Ermittlungsarbeit zum heutigen Fundort – nicht etwa eine Aussage des getrenntlebenden Ehemanns. In dem Gebiet des heutigen Leichenfundes hatten bereits mehrere Suchaktionen stattgefunden. Auch die Gegend rund um den Sturmsee in der Oberpfalz hatten Polizisten abgesucht.