Offener Brief: Bezahlt die Uni Passau den Hilfskräften zu wenig?

Bezahlt die Universität Passau ihre studentischen Mitarbeiter ausreichend? Die Partei "Die Linke" zweifelt das an. In einem offenen Brief wird der Uni "Lohnprellerei" vorgeworfen.

Weiter heißt es, die Linke fordere auch den Bayerischen Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) auf, studentischen Beschäftigten "ihren vollen Lohn zu zahlen". Laut den Unterzeichnern des offenen Briefs habe die Uni im Sommer die Einführung einer Beschäftigungspraxis für studentische Beschäftigte versprochen. Diese hätten in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) eingruppiert werden sollen. Doch seitdem sei der Prozess von der Uni-Leitung "verschleppt worden".

Vorwurf: rechtswidriger Bezahlung

Der Linken-Kreisvorsitzende aus Passau, Luke Hoß, sei am Einigungsprozess für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) beteiligt. Er spricht von "rechtswidriger Bezahlung": "Jahrzehnte lang spart die Universität Tausende Euro, weil sie ihre studentischen Beschäftigten rechtswidrig bezahlt. Jetzt versucht man, die Einigung schon wieder unter den Tisch zu kehren."

Rund 200 Studenten betroffen

Weitere Gespräche würden seitens der Universität verweigert, heißt es. Es gehe um eine Differenz von teilweise über drei Euro Stundenlohn, um fehlende Urlaubstage, Zuschläge und Inflationsausgleich – für etwa 170 Beschäftigte der Uni, die nicht-wissenschaftlichen Tätigkeiten nachgehen. Anfang dieses Jahres sollen sogar mehr als 230 studentische Beschäftigte für die Uni in Passau gearbeitet haben und damit betroffen gewesen sein.

Studentenleben ist teuer geworden

Teilweise enthalte die Universität Beschäftigten vierstellige Beträge vor, so die Vorwürfe. "Bei den derzeitigen Miet- und Lebensmittelpreisen bedeutet dies konkret, dass sich Studierende das Studium nicht mehr leisten können, obwohl sie mit ihrer Arbeit den Uni-Betrieb am Laufen halten", wird die Linken-Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke zitiert.

Sie ist hochschulpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag. Neben Gohlke und Luke Hoß ist auch Susanne Ferschl (MdB) Erstunterzeichnerin des offenen Briefs.

Was sind studentische Mitarbeiter?

Es geht dabei um Studenten, die während des Studiums an der Uni Hilfstätigkeiten ausführen: sie helfen zum Beispiel in der Verwaltung, beim Vorbereiten der Lehre oder beim Korrigieren von Klausuren.

Die Universität Passau zeigte sich auf Anfrage von BR24 überrascht, äußerte sich aber noch nicht zu den Vorwürfen. Die Uni-Leitung will sich laut einer Pressesprecherin am Nachmittag in einem Statement äußern.