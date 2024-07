NS-Krankenmorde: Neuer Erinnerungsort in Kaufbeuren

Zwischen dem alten Gedenkstein und der Thomaskirche auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses stehen sie: acht graue Stelen in Form von aufgeklappten Büchern. Anhand von Fotos und Abbildungen von Patientenakten und anderen Originaldokumenten erzählt die Ausstellung vom Schicksal der Patienten und dem massenhaften Mord in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren. "Das ist das dunkelste Kapitel unserer langjährigen Geschichte", sagt Claus Thoma, Regionalleiter bei den Bezirkskliniken Schwaben. "Wir wollen auch zukünftigen Generationen zeigen, was hier passiert ist. Damit so etwas in Zukunft nie wieder passiert."

Mehr als 2.500 "Euthanasie"-Opfer in Kaufbeuren

In der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren fanden in der Nazi-Zeit im Rahmen der sogenannten "Euthanasie" 2.500 geistig und körperlich behinderte Menschen einen gewaltsamen Tod. Sie wurden gezielt ausgehungert, mit Medikamenten tot gespritzt oder in Vernichtungsanstalten deportiert und dort vergast.

BKH-Direktor: "Geschichte ist Jahrzehnte nicht erzählt worden"

Der neue Erinnerungsort unter freiem Himmel baut auf die Ausstellung "In Memoriam" des früheren ärztlichen Direktors des BKH Kaufbeuren, Michael von Cranach, auf. Er hat in den 1980er Jahren begonnen, das dunkelste Kapitel in der Geschichte der Psychiatrie zu erforschen und leistet bis heute einen zentralen Beitrag zur Aufarbeitung der NS-Euthanasie. "Diese Geschichte ist Jahrzehnte nicht erzählt worden", sagt von Cranach. "Deshalb ist es wichtig, den Opfern nicht nur ein Denkmal, sondern auch einen Namen zu geben."

Jeder kann den Erinnerungsort besuchen

Der Gedenkort nennt sowohl die Opfer als auch die Täter beim Namen und dient – als frei zugängliche Ausstellung – auch als Mahnmal für die Gräueltaten der Nazi-Zeit. "Jeder – ob das jetzt Besucher sind oder Schulklassen - kann hierherkommen und sich den Erinnerungsort anschauen", sagt Petra Schweizer, Leiterin des Bezirksarchivs Schwaben.