Wie die AfD auf TikTok junge Männer umgarnt

"Du bist ein Junge! Du bist nichts anderes! Du bist kein non-binäres Einhorn", sagt Maximilian Krah zu einem jungen Mann an einem AfD-Infostand. Dann fügt AfD-Spitzenkandidat noch ein "Du bist Deutscher, mach was draus!" hinzu und hebt seine rechte Hand zu einem kumpeligen "High Five". Doch dann passiert das, wovor sich jeder, der abklatschen will, fürchtet: Das "High Five" wird nicht erwidert. Und so steht Krahs Hand gut eine Sekunde verloren in der Luft.