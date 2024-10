Neue Multifunktionsarena in Würzburg rückt näher

Der Würzburger Stadtrat hat am Donnerstagabend einen Millionenbetrag zur Finanzierung einer neuen Multifunktionsarena zugesagt. Damit die Halle gebaut werden kann, will die Stadt 18,5 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung stellen. Lediglich fünf Stadträte stimmten gegen den Vorschlag.

Gewerbesteuer steigt vorerst nicht

Unklar bleibt jedoch, wie die Stadt Würzburg den Mehraufwand finanzieren wird. Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, den Hebesatz für die Gewerbesteuer fünf Jahre lang anzuheben. Stadträte aus verschiedenen Fraktionen sprachen sich dagegen aus. Die Verwaltung hat die Anhebung der Gewerbesteuer deshalb vertagt. Zunächst will sich die Stadt um weitere private Förderer für das Projekt bemühen.

Kostenexplosion bei Multifunktionsarena

Die Idee einer neuen Multifunktionsarena gibt es in Würzburg bereits seit Jahrzehnten. Gebaut wurde sie bislang nicht. Noch vor drei Jahren gingen die Planer von Kosten in Höhe von 51 Millionen Euro aus. Doch in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine und der anschließenden Inflation sind die Baukosten explodiert. Die Verantwortlichen rechnen nun mit 82 Millionen Euro. Die Finanzierung der Halle blieb somit offen.

Stiftung hat Projekt forciert

Die Stadt Würzburg hatte für die Arena ohnehin einen Zuschuss von 16 Millionen Euro zugesagt. Insgesamt will die Stadt nun 34,5 Millionen Euro in das Projekt investieren. Das Finanzierungsmodell sieht vor, dass die Stadt als Kommanditist bei der Projektgesellschaft einsteigt.

Die Projektgesellschaft ging aus einer Stiftung hervor. In dieser sind mehrere Würzburger Geschäftsleute gemeinnützig organisiert. Mit der Stiftung wollen sie den Wirtschaftsstandort Würzburg fördern. Mehrere private Geldgeber unterstützen das Projekt – zum Teil mit Millionenbeträgen.

Basketball und Konzerte mit bis zu 7.000 Besuchern

Die Multifunktionsarena gilt als eines der wichtigsten Bauprojekte der vergangenen Jahrzehnte in Würzburg. Die Halle soll die neue Heimat für die Würzburg Baskets werden. Auch Messen oder Kongresse könnten darin stattfinden. Bis zu 7.000 Besucher wären bei Konzerten möglich. Eine Halle in dieser Größenordnung gibt es in Würzburg nicht. Andere Veranstaltungshallen sind sanierungsbedürftig oder sollen demnächst anderweitig bebaut werden.