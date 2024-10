Tod von Liam Payne: So reagiert die Popwelt

Rolling-Stones-Gitarrist Ron Wood spielte zusammen mit Liam Payne und One Direction den Song "Where the Broken Hearts Go" beim Finale der X-Factor-Staffel 2014. Nun schrieb er auf Twitter: "Ich bin schockiert und traurig, von Liam Paynes Tod zu hören. Es war ein Vergnügen, mit ihm an unserem X Factor-Auftritt zu arbeiten."