Nasser Ahmed will Oberbürgermeister in Nürnberg werden

Es war ein herber Schlag für die SPD in Nürnberg, als sie 2020 - nach einer 18-jährigen Amtszeit von Ulrich Maly - in ihrer langjährigen Hochburg den Oberbürgermeister-Posten an die CSU verlor. Zur nächsten OB-Wahl im März 2026 will die Nürnberger SPD besser aufgestellt sein: Nasser Ahmed, Chef der Nürnberger SPD, hat heute verkündet, dass er kandieren will. In einigen Wochen soll die Partei über seine Nominierung abstimmen.

Mit vollem Herzen unter anderem das Miteinander stärken

Er trete an für Nürnberg als Stadt der Chancen, sagt Nasser Ahmed in dem Videoclip. Er wolle sich für Familien, für Junge und Alte und für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber einsetzen. Ihm gehe es auch darum, das gesellschaftliche Miteinander zu stärken und sich für Menschen einzusetzen, die sich abgehängt fühlen.

Dem BR sagte Ahmed, er habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht und lange überlegt. Ahmed ist das Kind eritreischer Einwanderer. Nürnberg habe ihm und seiner Familie viel gegeben. Nun wolle er seiner Stadt etwas zurückgeben, sagt Ahmed. "Wer fleißig ist und hart arbeitet, kann hier alles erreichen", so der Politiker in seinem Video.

Innerhalb der SPD hochgearbeitet

Ahmed ist in Nürnberg geboren und aufgewachsen. Seit 2009 ist er Mitglied in der SPD, 2014 wurde er erstmals in den Stadtrat gewählt. Ein Jahr später wurde er bereits stellvertretender Vorsitzender der Partei in Nürnberg. Seit 2021 ist er deren Vorsitzender und hatte sich damals klar gegen die Bundestagsabgeordnete Gabriela Heinrich durchgesetzt. Sein deutlicher Sieg kam für viele überraschend, Heinrich ist immerhin die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag.

Ahmed hat an der Universität Erlangen-Nürnberg Kulturgeographie und Politikwissenschaft studiert. Seine Doktorarbeit schrieb er ebenfalls am Lehrstuhl für Politik in Erlangen. Heute arbeitet er bei einem Energieunternehmen und ist selbst Familienvater.

Ahmed gilt als bürgernah und eloquent

Der 36-Jährige gilt als eloquent, sympathisch und bürgernah und setzte sich zuletzt als Verkehrspolitischer Sprecher seiner Partei im Stadtrat verstärkt für den Ausbau des Radwegenetzes der Stadt ein. Immer wieder betont Ahmed, es brauche eine Mobilitätswende, dazu zählt für ihn auch ein bezahlbarer Öffentlicher Nahverkehr.

Zum Dauerthema, dem Ausbau des Frankenschnellwegs, sagte Ahmed kürzlich, es brauche hierfür mindestens eine Förderung von 80 Prozent der Gesamtkosten. Andere Projekte der Stadt dürften nicht durch den Ausbau des Frankenschnellwegs "unter die Räder" kommen.

Nürnberg: OB-Wahl im Frühjahr 2026

Am 8. März 2026 findet die Oberbürgermeisterwahl in Nürnberg statt. Ahmed will in den kommenden Wochen die Partei abstimmen lassen, ob sie ihn als OB-Kandidaten ins Rennen schicken wollen. Am vergangenen Wochenende hatte sein Parteikollege Christian Vogel, derzeit dritter Bürgermeister von Nürnberg, bekanntgegeben, dass er aus "persönlichen Gründen" nicht für das Amt kandieren möchte. Auch Sozialreferentin Elisabeth Ries von der SPD hatte Interesse an einer Kandidatur geäußert.

Leicht wird der Wahlkampf für Ahmed gegen den derzeitigen Oberbürgermeister Marcus König von der CSU wohl nicht werden. Der 44-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren gut etabliert und gilt ebenfalls als sympathisch und wortgewandt.