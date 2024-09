Nach Wasserschaden - Schulstart mit Hindernissen in Nürnberg

Mara Müller hatte sich monatelang auf ihren ersten Schultag gefreut. Eigentlich soll die Sechsjährige die kommenden Jahre die Dr.-Theo-Schöller-Schule im Nürnberger Stadtteil St. Johannis besuchen, doch heute musste sie sich mit Fotos vor dem Eingangsportal zufriedengeben. In die Schule rein kann die Erstklässlerin vorerst nicht, die bleibt voraussichtlich für ein ganzes Jahr geschlossen. Zu groß ist der Reparaturbedarf nach dem Wasserschaden während der Sommerferien. "Es ist schon eine ziemliche Überraschung gewesen, aber sie hat es gut weggesteckt!", erzählt Maras Mutter, Marlene Müller.

Denkmalgeschützte Schule unter Wasser gesetzt

Anfang August war das Eckventil einer Wasserleitung in der Schule geplatzt. Erster Stock, Erdgeschoss und Keller werden schnell geflutet. Der Boden der denkmalgeschützten Schule muss jetzt raus, auch der größte Teil der Decke. Seit Wochen sind Trocknungsmaschinen einer Spezialfirma im Einsatz. Geschätzter Gesamtschaden: 450.000 Euro. Die Ausquartierung der rund 1.000 Mittel- und Grundschülerinnen und Schüler scheint unumgänglich. "Sie haben dort jetzt über Monate Lärm und Handwerker im Haus, da ist kein Unterricht möglich!", sagt Michael Kaiser vom Schulreferat der Stadt Nürnberg.

Logistische Herausforderung

Eine extreme Herausforderung, insbesondere - Stadt, Schulamt und Schulreferat suchten während der Sommerferien gemeinsam nach einer räumlichen Lösung. Heute, am ersten Schultag, musste sich diese bewähren. Kinder der Grundschule werden ab sofort an zwei Ausweichschulen im Nürnberger Norden unterrichtet. 24 Klassen der Mittelschule werden an den Herschelplatz ausgelagert. Die Eltern wurden in der Vorwoche per Elternbrief benachrichtigt. Trotzdem waren am Morgen einige Schülerinnen und Schüler verunsichert und von der Situation überfordert.

Shuttle-Bus und kostenlose Tickets

Die Schulverantwortlichen waren schon in den frühen Morgenstunden vor Ort, informierten und delegierten gemeinsam mit einer extra dafür bereitgestellten Security-Mannschaft. Mehrere Sonderbusse bringen ab heute Grundschülerinnen und Schüler begleitet zu den Ausweichstandorten. Sammel- und Ausgangspunkt bleibt künftig die Dr.-Theo-Schöller-Schule. Die Erstklässler wurden am ersten Schultag per Shuttle-Bus gemeinsam mit ihren Eltern und den Schultüten zu den Grundschulen gefahren. Kinder und Jugendliche der Mittelschule, also ab der fünften Klasse, erhalten von der Stadt ein 365-Euro-Ticket und müssen sich ihren Schulweg kübftig selbst organisieren.

Hort und Mittagsbetreuung ausgelagert

Betroffen von der vorübergehenden Schließung sind auch Hort und Mittagsbetreuung der Dr.-Theo-Schöller-Schule. Auch diese sind ausgelagert an die Ausweichstandorte. Das sollte ohne größere Probleme funktionieren, glaubt Nürnbergs Schulreferentin Cornelia Trinkl (CSU). Alle Plätze blieben erhalten, so wie die Eltern sie für ihre Kinder gebucht hätten. Der erste Tag, so Trinkl, habe trotz aller Herausforderungen ganz gut geklappt. Vieles müsse sich natürlich noch einpendeln. Die Dr.-Theo-Schöller-Schule bleibt voraussichtlich das gesamte Schuljahr über geschlossen.