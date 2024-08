Nach Unfall an Felswand: Wann ist eine Kletterroute sicher?

Nach dem Sechs-Meter-Sturz eines 63 Jahre alten Mannes an der Osterlochwand bei Illschwang im Landkreis Amberg-Sulzbach wird unter anderem über die Entstehung und die Sicherheit bei Kletterrouten im Mittelgebirge diskutiert. Hintergrund: Die Osterlochwand ist ein relativ neuer Kletterfelsen.

Wie die Bergwacht Amberg mitteilt, musste der Mann noch vor Ort im steilen Gelände reanimiert werden. Dafür wurde der Notarzt aus einem Rettungshubschrauber an der Einsatzstelle abgelassen. Der Kletterer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Kletterer "erschließen" Felsen

Kletterfelsen im Mittelgebirge entstehen "nicht über Nacht", weiß man auch beim Deutschen Alpenverein. Dessen Bergsportexperte Stefan Winter betonte im BR-Interview, dass es oft Einheimische seien, begeisterte Kletterinnen und Kletterer, "die einen Felsen irgendwann einfach mal entdeckt haben" - und ihn dann peu à peu erschließen, also Routen einbohren und einrichten, sodass dann auch andere Menschen dort klettern können. Dies geschehe dann meist in Absprache mit verschiedenen betroffenen Akteuren von Grundstückseigentümern bis zu Naturschutzverantwortlichen.

Sicherheit: Höchste Sorgfalt nötig

Ein wichtiger Aspekt dabei: Die Sicherheit. Laut Stefan Winter geht es dabei darum, dass man bei der Anbringung der Haken "höchste Sorgfalt an den Tag legt", einwandfreies Material verwendet und gängige Standards einhält. In der Regel werde das auch gemacht.

Da es aber keine Art "Kletter-TÜV" gibt, der solche Felsen und Routen offiziell freigibt, ist die Kontrolle der Sicherheit dann aber oft etwas, das die Community quasi selbst übernimmt. Winter zufolge gibt es zum Beispiel lokale Vereine wie zum Beispiel die IG Klettern, eine Alpenverein-Sektion oder die Bergwacht-Bereitschaften, die einen Felsen durchaus regelmäßig mal in Augenschein nehmen und prüfen, ob dort alles in Ordnung ist - sowie ein "soziales Rückmeldesystem" der Kletterer selbst. Wenn die entdecken, dass zum Beispiel ein Haken lose ist, werde das rückgemeldet und wieder in Ordnung gebracht.

Eigenverantwortung bleibt

Dennoch bleibt auch nach Ansicht des Experten Klettern letztlich ein Abenteuersport, ein Sport in der Natur, wo Eigenverantwortung an höchster Stelle steht. Mann müsse "eine gewisse Erfahrung haben, die man über Jahre langsam aufbaut. Dann kann man die Schwierigkeitsgrade steigern und ethische Routen korrekt einschätzen, mit entsprechendem Führer-Material, wo die Touren eingezeichnet sind."

