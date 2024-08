Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Brecherspitz: Münchner stürzt 150 Meter tief in den Tod

Tragischer Bergunfall am Spitzingsee: Ein 32-jähriger Münchner wollte mit sechs Freunden vom Brecherspitz-Gipfel in Richtung der Oberen Firstalm absteigen. Er stolperte - und stürzte 150 Meter tief ab. Er starb noch an der Unfallstelle.