Nach Kritik an Besetzung: Bayreuth hat neue Regionalbischöfin

Der Kirchenkreis Bayreuth scheint endlich eine Nachfolgerin für Dorothea Greiner gefunden zu haben, die Ende Oktober in den Ruhestand gegangen war. Nachdem zwischenzeitlich der Nürnberger Dekan Jonas Schiller als Kandidat gegolten hatte, soll nun Berthild Sachs neue Regionalbischöfin im Kirchenkreis Bayreuth werden. Wie die evangelische Landeskirche mitteilte, tritt die 58-Jährige am 1. März ihr Amt an.

Regionalbischöfin Sachs seit 2020 in Schwabach tätig

Sachs ist in Herzogenaurach aufgewachsen. Nach dem Theologiestudium in Erlangen, Jerusalem, München und dem Lehrvikariat in Bamberg war Sachs als Wirtschaftsvikarin in der Personalabteilung eines Unternehmens und im Pfarrvikariat in Lauf an der Pegnitz tätig.

Von 2001 bis 2007 war sie theologische Referentin des Nürnberger Regionalbischofs und anschließend neun Jahre Gemeindepfarrerin in Nürnberg-Ziegelstein, wo sie mit ihrem Ehemann, dem Pfarrer Stefan Brandenburger, zusammenarbeitete. Von 2016 bis Ende 2019 leitete sie das Dekanat Gräfenberg. Seit 2020 ist sie als Dekanin in Schwabach tätig.

"Wenn man zehn Jahre lang keine Frau berücksichtigt, dann…"

Dass mit Sachs eine Frau die Nachfolge von Greiner antritt, dürfte manch Kritiker verstummen lassen. Schließlich hatte sich im Juni eine Diskussion darüber entzündet, ob die Leitungsgremien der evangelischen Landeskirche in Bayern (ELKB) zu männlich dominiert sind. Auslöser war damals ein Social-Media-Video, in dem die Landshuter Dekanin Nina Lubomierski kritisierte, dass bei jenem vergebenen Spitzenposten in der Landeskirche erneut keine Frau zum Zuge gekommen war.

Lubomierski spielte damit auf die vakante Stelle im Kirchenkreis Bayreuth an, die mit dem Nürnberger Dekan Jonas Schiller besetzt werden sollte. Wie in den vergangenen zehn Jahren sei wieder ein Mann gewählt worden, sagte Lubomierski: "Naja, wenn man zehn Jahre lang zehnmal keine Frau berücksichtigt, dann bewerben sie sich nicht mehr." Nach seiner Berufung lehnte Schiller das Amt jedoch aus privaten Gründen ab.

Kirchenkreis Bayreuth: 338 Gemeinden, Hunderttausende Gläubige

Der Kirchenkreis Bayreuth ist einer der sechs Kirchenkreise der ELKB. Er umfasst das Gebiet Oberfrankens und kleine Teile Mittel- und Unterfrankens und der Oberpfalz. Zum Kirchenkreis Bayreuth gehören 15 Dekanatsbezirke von Bamberg über Bayreuth-Bad Berneck bis Wunsiedel. Dem Kirchenkreis gehören rund 387.000 Gläubige in 338 Kirchengemeinden an.