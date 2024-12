München: Mann mit schweren Stichwunden in Gebüsch gefunden

Ein 63-jähriger Mann ist in München mit schweren Stichverletzungen im Gebüsch einer Grünanlage gefunden worden. Gut 250 Meter entfernt entdeckten Ermittler das mutmaßliche Auto des Mannes, das Blutspuren im Heckbereich aufwies. "Da hat was am Kofferraum hinten stattgefunden", sagte ein Polizeisprecher. Die Mordkommission hat den Fall übernommen.

Verletzter kam ins Krankenhaus

Ein Passant hatte den schwer verletzten Kanadier, der in München wohnt, am Dienstagmorgen beim Gassigehen mit seinem Hund im Gebüsch entdeckt. Wie lange er schon in der Grünanlage in der Nähe der U-Bahn-Station St.-Quirin-Platz im Münchner Stadtteil Giesing lag, ist nicht klar. Der Mann kam sofort in eine Münchner Klinik, wo er notoperiert wurde.

Polizei fährt "großes Besteck" auf

Obwohl die Hintergründe noch unklar sind, wurde der Fundort als Tatort behandelt. Die Spurensicherung rückte an, Polizeibeamte befragten Anwohner und machten mit einer speziellen Kamera 3D-Aufnahmen sowie Drohnenaufnahmen. Auch die Videoaufnahmen der U-Bahn-Station sollen ausgewertet werden. "Da ist das komplette, große Besteck bei uns aufgefahren worden, weil man ein Tötungsdelikt nicht ausschließen kann", erläuterte ein Polizeisprecher.

Zeugen gesucht

Noch gibt es keinen Tatverdächtigen. Auch die Waffe, durch die die Verletzungen entstanden, wurde noch nicht gefunden. Einen Anhaltspunkt für Raub gab es laut Polizei aber nicht. Offen blieb auch die Frage, wie der Schwerverletzte, der bislang polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten war, die 250 bis 300 Meter von seinem Auto zum Gebüsch kam. Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Bereich der Grünanlage südwestlich des Sankt-Quirin-Platzes Verdächtiges wahrgenommen haben.

Mit Informationen von dpa.