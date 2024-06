Müll bei Rock im Park: Senior wirbt bei Rockern für Umweltschutz

86-Jähriger wirbt unter Rockfans für Umweltschutz

Und weil der Müll bei Rock im Park ein großes Thema ist, kommt Walter Siebert seit 20 Jahren zu Rock im Park. Mit 86 Jahren ist er noch immer ehrenamtlich für den Bund Naturschutz, Kreisgruppe Nürnberg, aktiv. Besonders rund um den Dutzendteich achtet der Senior darauf, dass der Müll weggeräumt wird, nichts im Wasser schwimmt.

"Warum ich das mache? Weil es wichtig zur Rettung der Welt ist!" Walter Siebert, Bund Naturschutz

Der 86-Jährige sucht auch permanent vor Ort das Gespräch mit den Besucherinnen und Besuchern, spricht mit ihnen über Müllentsorgung und Umweltbewusstsein. Bei den Stammgästen ist "Walter" geradezu eine Institution. Sein Engagement wird durchaus gewürdigt.

Bamberger RiP-Besucher: "Party on, aber sauber!"

Eine Gruppe von Rock im Park-Besucher kennt Walter Siebert schon seit Jahren. "Walter kam schon vor Jahren zu uns und hat gesagt, wir sollen ein bisschen aufpassen, wegen den Tieren, dem Wasser und der Grünlandschaft. Und dann haben wir gesagt: Wir sind doch auch nur Gäste, dann kümmern wir uns drum. Party on, aber sauber", sagt ein Bamberger Rockfan, seine Freundin lobt Walter Sieberts Beharrlichkeit. Daumen hoch für seinen permanenten Einsatz.

Laut Siebert sähen viele junge Besucher das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz mittlerweile sehr positiv. Das sei vor einigen Jahren ein Ding der Unmöglichkeit gewesen: "Die haben mich angepöbelt, was willst du überhaupt, mir wollen hier feiern, basta!", so Siebert. Das habe sich vor zwei Jahren geändert. Damals war der ans Festivalgelände angrenzenden Dutzendteich das erste Mal frei von jeglichem Müll, erinnert sich der Umweltschützer.

Nachhaltigkeitskonzept bei Rock im Park

Auch der RiP-Veranstalter Argo bemüht sich um ein möglichst nachhaltiges Vorgehen. Leiseres, müllbewussteres Green Camping beispielsweise, so Martin Reitmaier von der Festivalleitung, werde immer mehr nachgefragt und sei eine umweltschonendere Alternative zum gewöhnlichen Camping. Außerdem beziehe Rock im Park den Strom aus erneuerbaren Energien. Die Luft werde nicht mit zusätzlichen Generatoren oder dergleichen verschmutzt. Beim Getränke- und Essensverkauf würden zudem keine Einwegplastikverpackungen oder Tetrapaks ausgegeben. Festivalbesucher könnten auf dem Gelände Mehrwegflaschen kaufen und ihren Müll strikt trennen.

Lebensmittelretter sammeln Lebensmittel und Pfand

Und wenn doch etwas übrig bleibt, das zum Wegwerfen zu schade ist, hat man mit Jasmin Beyer die passende Ansprechpartnerin gefunden. Sie will etwas dafür tun, dass Rock im Park mehr hinterlässt als Festivalfreuden und Müll. Seit sieben Jahren bereits ist Beyer mit dem "Lebensmittelretten & mehr e.V." bei Rock im Park präsent. Wer will, konnte am Stand an allen drei Tagen Dinge abgeben, die nicht mehr benötigt wurden und die noch verwertbar sind. Kinderwagen, Lebensmittel und Hunderte Pfanddosen – bei Jasmin Beyer sammelte sich so einiges an, was nun wieder zu Geld gemacht wird und der Nürnberger Obdachlosenhilfe zugutekommen soll. "Die Leute haben viel mehr soziales Bewusstsein als früher", meint Beyer.

Rock im Park feiert im kommenden Jahr seinen 30. Geburtstag. Dabei sollen noch mehr Acts auftreten, der Veranstalter spricht von insgesamt 100 Bands auf vier Bühnen. Der erste Headliner ist bereits bekannt: Die US-Metalband Slipknot hat bereits zugesagt. Der Ticketverkauf läuft seit wenigen Tagen.