MRT für Pferde: Diagnose für kranke Pferdebeine

Fachkräftemangel bei Tierärzten

Die Investition in das MRT ist für die Stephansmühle auch eine Investition in die Zukunft. "Wir versuchen, neueste und höchste Therapieformen für die Pferdebesitzer und die Patienten anzubieten", sagt Brunner. Das mache das Medizinische Zentrum auch als Arbeitgeber attraktiv. Denn sowohl bei Tierärztinnen und Tierärzten als auch bei tiermedizinischen Fachangestellten macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar. Bislang wirke sich der aber nicht auf das medizinische Pferdezentrum im Landkreis Roth aus, sagt die Tierärztin. Es kämen noch genügend Bewerbungen ins Haus.

Rund um die Uhr im Einsatz

In der Stephansmühle arbeiten 90 Menschen. Mindestens 70 brauche es, um auch eine Notfallversorgung rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche anzubieten, so Brunner - neben der Klinik auch in der sogenannten Fahrpraxis. Diese Mediziner besuchen die Patienten im heimischen Stall. In der Tiermedizin gehe es aber auch immer mehr darum, sich zu spezialisieren. "Wir haben unter anderem Spezialisten für Bildgebung, für innere Medizin, für Orthopädie oder für Zahnheilkunde", so Janine Brunner. Mit dem Pferde-MRT ist nun eine weitere Spezialisierung dazugekommen.