Hoch zu Ross in Tagmersheim: Am Wochenende fand der Oktoberfest Cup auf Schloss Tagmersheim in Schwaben statt.

> "Nichts für Weicheier": Worauf es beim Polo ankommt

"Wie Golfspielen während eines Erdbebens": So hat Rocky-Schauspieler Sylvester Stallone Polo beschrieben. Eine Sportart mit Pferden, die nicht nur am englischen Königshaus, sondern auch in Schwaben gespielt wird. Darauf kommt es bei dem Sport an.