Messerangriff in Heilsbronn: Soko fahndet nach Tatverdächtigem

Polizei: Es war kein Zufallsopfer

Die Polizei geht davon aus, dass der 40-Jährige, der am 6. Februar in Heilsbronn auf offener Straße angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt wurde, kein Zufallsopfer war – sondern gezielt angegriffen wurde. Täter und Opfer hätten sich nicht gekannt. Dennoch habe es zwischen den beiden laut Polizei "irgendeine Vorbeziehung" gegeben. Welche, das gelte es zu klären.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes und hat eine 26-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Gestern hatten die Ermittler 200 Pendler befragt, die zur Tatzeit auf der Strecke unterwegs sind. Dabei hätten sich eine Handvoll Hinweise ergeben.

Weitere Zeugen gesucht

Die Polizei sucht derzeit nach weiteren Zeugen. Wer zur Tatzeit gegen 8.45 Uhr in Heilsbronn am Tatort Parkplatz Neuendettelsauer Straße / Ecke St. Gundekar-Straße Beobachtungen gemacht hat, soll sich melden. Dabei geht es etwa auch darum, ob "zwei Personen beobachtet wurden, die einem komisch vorkamen", so Polizeisprecher Pezold. Oder ob jemand ein Fahrzeug gesehen hat, in das zwei Männer eingestiegen sind.